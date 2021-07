Funguje to. Služba Zapomenuté miliardy našla stamiliony z privatizace

Online služba Zapomenuté miliardy umožňuje lidem zjistit, zda jim patří akcie nebo z nich pocházející dividendy získané v kuponové privatizaci v devadesátých letech minulého století. Podle autora projektu Daniela Surmaře mají lidé na účtech uloženo až deset miliard korun. „Prostor pro ty, kteří se ještě nestihli zdarma zaregistrovat, je stále velký. S prověřením by si však měli pospíšit. Na podzim dojde k promlčení nároků za miliardu korun,“ uvedl Surmař.



Služba je bezplatná až do chvíle, kdy případně člověk najde hodnotné akcie. Zaregistrovalo se již 80 000 lidí, přičemž zhruba každý pátý zaznamenal úspěch. Průměrný věk nálezců je 62 let, nejstaršímu bylo 78 let. Štěstí měla i sedmdesátiletá žena ze Znojemska, služba jí pomohla najít 239 000 korun.

„O službě jsem četla na internetu a vzpomněla jsem si, že jsem část ze své kuponové investice v minulosti nedořešila. Nejdřív na to nebyl čas a pak už jsem na kupónovku zapomněla včetně toho, o jakou investici se jednalo,“ uvedla žena.

Na počátku kuponové privatizace zahájené 1. října 1991 si každý dospělý občan mohl zakoupit kuponovou knížku a kolek v hodnotě 1000 korun a tím se zapojit do směny investičních kuponů za akcie podniků. V obou vlnách (od února 1992 do ledna 1993 a od října 1993 do prosince 1994) byl zprivatizován majetek za 368 miliard korun. První vlny kuponové privatizace se zúčastnilo 5,98 milionu lidí a 264 investičních fondů, ve druhé vlně se zapojilo 6,16 milionu občanů a 353 fondů.