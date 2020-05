Okurka místo Rohlíku. Český online supermarket bude už i v Rakousku

12:15 , aktualizováno 12:15

Český online supermarket se rozšiřuje do zahraničí. Po expanzi do Maďarska se v letošním říjnu plánuje rozrůst i do sousedního Rakouska. Figurovat tam bude pod názvem Gurkerl, tedy Okurka. Ke konci roku pak Rohlík plánuje e-shop spustit i v Německu, jméno pro tamní trh však prozatím nemá.