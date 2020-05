Lidé zkusili e-shopy, vrátí se ale do obchodů, říká šéf marketingu Notina

Český e-shop s kosmetikou Notino působí na trhu od roku 2004 a nyní operuje ve 24 zemích v Evropě. Loni činil obrat skupiny 9,8 miliard korun. Tuzemští zákazníci se na něm podle e-shopu podíleli 17 procenty. Firma letos plánuje rozšířit své distribuční centrum v Rajhradě a otevřít sklad i v zahraničí. Aktuálně jedná o konkrétní podobě a lokalitě. „Při výběru regionu musíme zvažovat i to, abychom tam našli zaměstnance,“ říká Radek Ondrášík.

Internetové obchody zaznamenaly v posledních týdnech velký nárůst poptávky. Lidé ale chodili méně ven i do práce. Neprodali jste proto během nouzového stavu méně parfémů a líčidel?

Nezaznamenali jsme, že by poptávka v kategoriích parfémů a dekorativní kosmetiky klesala, spíš více méně stagnovala na úrovních února. Na druhou stranu jsme měli velký zájem o kategorie typu péče o tělo a drogerie. Extrémně rostl prodej péče o vlasy. Protože byly zavřené určité služby jako například kadeřnictví, lidé se snažili hledat alternativy a oproti klasickému trendu tak stoupal zájem i o elektro v rámci kosmetiky.

Příjmy vám tedy neklesly?

Negativní dopady vyloženě na prodej jsme nezaznamenali. Celková poptávka byla srovnatelná s předvánoční špičkou. Co nás zaskočilo byla spíš situace v logistice. Před zhruba dvěma měsíci ze dne na den nemohla do práce přijít podstatná část zaměstnanců, protože se třeba museli starat o děti, zároveň se o desítky procent zvedly objednávky. Nakonec jsme to zvládli. Bylo to hodně dáno obětavostí lidí, kteří chodili do práce i v té nejtěžší době. Velkým problémem z hlediska hospodaření byla nestabilita koruny vůči euru. Když však sečtu všechna pro a proti situace byla pro Notino v konečném důsledku příznivá.

Neměli jste ale kvůli uzavřeným hranicím a narušené distribuci problém s nedostatkem zboží?

Jelikož máme poměrně velké zásoby, tak problémy byly jenom dílčí. V jednu chvíli byl na skladech, od kterých odebíráme sortiment, dokonce mírný nadbytek, protože někteří prodejci museli svou činnost pozastavit. Nicméně díky koronaviru jsme si uvědomili, že závislost na jednom distribučním centru, které máme v Rajhradě, je hodně nebezpečná. Kdyby přišla plošná karanténa, nebyli bychom schopni distribuovat do žádných zemí, ve kterých působíme. Koronavirus tak akceleroval naše plány –⁠ rozšíření sortimentu a distribuční sítě na další lokality a automatizace ve skladech.

Nákupy online během pandemie posílily. Počítá Notino s tím, že rozšíří svou zákaznickou skupinu?

Samozřejmě doufáme v to, že lidé přesunou svoje nákupy z retailu do onlinu. Podle mého názoru se však spotřebitelé rádi vrací do svých stereotypů. Pokud se kvůli koronaviru opět nezavřou kamenné prodejny, tak můj soukromý odhad je, že nárůst e-commerce nebude nijak zásadní. Nepředpokládám přesuny zákazníků na internet v desítkách procent. V situaci minulých měsíců si spíš zákazníci mohli osahat ten online nákup, vyzkoušet si, jak to vlastně funguje. Nákup v kamenných prodejnách se ale vrátí zpátky.

Některé kosmetické značky začaly vyrábět dezinfekční prostředky. Prodávaly se více i u vás?

Tento sortiment prodáváme stabilně v rámci různých cestovatelských balíčků. Na začátku pandemie jsme dezinfekční prostředky spíš využívali jako dárek zákazníkům nebo jsme je distribuovali zdarma v rámci spolupráce s různými institucemi. Samostatně v nabídce jsme ho ale neměli. I když se nám dařilo shánět desítky tisíc kusů, věděli jsme, že kdybychom je dali do běžného prodeje, tak se hned vyprodají.

Po odeznění té nejhorší situace jsme toto zboží začali běžně nabízet a zájem byl enormní. Mluvíme o nárůstu o deseti tisíce procent. Bylo to ale dáno hlavně tím, že prodej dezinfekčních prostředků je za normální situace opravdu malý.

To zní jako příležitost vydělat. Jaká je na nich marže oproti luxusním parfémům?

V běžném období je marže okolo dvaceti procent. Nicméně se bavíme o produktech v cenách 80 až 150 korun. V období krize jsme většinu produkce poskytli zákazníkům zdarma a zbylou část určenou k prodeji s marží v jednotkách procent. V běžném období je tedy marže srovnatelná s parfémy.

Zaznamenali jste v jednotlivých zemích, ve kterých působíte, rozdíly ve spotřebitelském chování s ohledem na pandemii?

Jsou země, jako například Německo, kde zákazníci ve větším poměru nakupují parfémy než drogerii. Nicméně obecně se ukázalo, že potřeby lidí jsou více méně všude stejné. Rozdíly byly hlavně v té logistice. Například v Itálii a Rakousku byly některé oblasti zcela uzavřeny, a ve Francii fungovaly doručovací služby maximálně tři dny v týdnu. Dopravci byli přetížení, operativně jsme hledali nové kapacity. Koronavirus zkrátka neodhalil žádné netypické spotřebitelské chování v jednotlivých státech EU.

Notino zažilo ekonomickou krizi v letech 2008 a 2009. Jak hodnotíte tehdejší a současnou ekonomickou situaci?

V recesi, kterou zmiňujete, jsme paradoxně významně vyrostli. Využili jsme toho, že se zákazníci v takových časech nechtějí vzdávat svých nákupů a spíš hledají alternativní zdroje.

Současná situace je specifická tím, že uzavření ekonomik netrvalo dlouho. Během těch dvou měsíců si spotřebitelé svůj komfort zachovali. Teprve kdyby situace trvala třeba půl roku, lidé by se podle mého názoru začali omezovat.