Rohlík.cz poprvé míří za hranice. Potraviny začne rozvážet v Budapešti

V loňském roce se poprvé e-shop rohlik.cz internetového podnikatele a zakladatele Slevomatu Tomáše Čupra vymanil ze ztrát. V Česku utržil 2,4 miliardy korun a vydělal 108 tisíc.

Většinový majitel onlinového prodejce Rohlik.cz Tomáš Čupr

Letos poprvé míří za hranice, a to do maďarské Budapešti. Metropole je o něco větší než Praha a podobně jako české hlavní město čelí výzvám v podobě dopravních zácp. Ty jsou dokonce větší než v Praze.

Na maďarském trhu v současné době funguje hned několik rozvozců potravin, od CBA přes SPAR, Auchan až po zmíněné Tesco.

„Tamější konkurenti zboží vozí až druhý den. My nákup doručíme do tří hodin od objednávky. V České republice vozíme do dvou hodin, ale Budapešť je velká a bývají v ní často zácpy,“ popisuje svůj recept na úspěch v zahraničí manažerka společnosti Jana Posseltová.

Místní dodavatele chce společnost zároveň přesvědčit, aby se zapojili do online systému Rohlíku na zpracování faktur. Vidí v tom další úsporu času i nákladů.

Maďarům český e-shop, registrovaný na doméně kifli.hu (kifli, maďarsky rohlík) nově otevře i cestu ke zboží společnosti Marks & Spencer, který na maďarském trhu zatím není přítomen.

V letošním roce společnost očekává tržby zhruba na úrovni 4,5 miliardy korun, což je nárůst o osmdesát procent. V příštím roce chce expandovat do Vídně a Bukurešti. Výhledově cílí i na Německo.