Plastovým příborům odzvonilo. Česká firma je zvládne vyrobit z dřevního odpadu

Firma Refork vznikla v březnu roku 2019. „První dva roky jsme investovali do vývoje materiálu a produktů, takže jsme samozřejmě nebyli v zisku,“ líčí produktový manažer společnosti Refork Dan Beseda.

Finance na výzkum a vývoj jim zajistila kryptoměna. „Vytvořili jsme si vlastní token, díky kterému jsme získali přes sto milionů korun,“ zmiňuje Beseda. Ta jim významně pomohla i s vybavením nové haly.



Společnost se sídlem v Praze začala prodávat výrobky z dřevěných pilin v lednu letošního roku, aktuálně je vyváží do několika zemí v Evropě. Podle zakladatele společnosti je o nádobí velký zájem. „Proto jsme i otevřeli tento závod, abychom mohli zákazníkům vůbec dodat výrobky v množství, které si žádají,“ zmiňuje zakladatel firmy Josef Homola.

Větší prostory umožňují firmě vyrobit daleko více kusů a uspokojit poptávku zákazníků. „Za jednosměnného provozu vyrobíme asi šest milionů kusů nádobí měsíčně. Od začátku příštího roku chceme pracovat v třísměnném provozu, takže bychom měli být zhruba na 16 až 18 milionech kusech za měsíc,“ říká Josef Homola.

Od otevření nové haly česká firma o zhruba 30 zaměstnancích mimo jiné očekává, že se jí podaří překonat pomyslnou čáru a její výnosy překonají náklady. „Očekáváme, že kladného čísla dosáhneme v průběhu příštího roku,“ sděluje Beseda

Lžičky, nože i vidličky

K myšlence prodávat nádobí z pilin přišel Josef Homola při práci v rodinné firmě, která se zabývala výrobou plastů. „Tam jsem začal úzce rozvíjet vstřikování plastů. Myšlenka ekologického nádobí mě napadla v souvislosti s 3D tiskem, kde se používají biopolymery. Vymysleli jsme si vlastní materiál a začali vyrábět jednorázové příbory,“ říká zakladatel firmy Josef Homola.

Portfolio Reforku aktuálně tvoří lžičky do kávy, polévkové lžíce, vidličky i nože. Na dotek jsou od těch klasických plastových skoro nerozeznatelné. „Mají podobné vlastnosti. Rozdíl je však v tom, že pokud náš příbor skončí nedopatřením v přírodě, tak tam nebude ležet stovky let, rozloží se za několik měsíců podle podmínek. Navíc za sebou nezanechává žádné mikroplasty,“ říká Dan Beseda. Zároveň dodává, že primární surovinou pro výrobu není dřevo, ale dřevěný odpad.

Firma ve své nové továrně v Praze-Hostivaři využívá své vlastní výrobní technologie. „Materiál si umeleme, uděláme z něj pelety a pak ho zpracováváme na vstřikovacích lisech nebo na extruzi, a to za určitých teplot a pod určitým tlakem,“ popisuje samotný proces výroby Homola.

Každých třináct až patnáct sekund z lisu vypadne 24 až 48 vidliček, lžiček nebo nožů.



Pelety | foto: Refork

Ve výrobní hale se snaží o maximální možnou míru automatizace. Lidské ruce jsou však potřeba, a to například pro kontrolu, zda výsledný balíček obsahuje vše, co má, případně zda jsou příbory v odpovídajícím stavu. Takzvané zmetky nemusí v Reforku vyhazovat. Například nepovedenou vidličku umí znovu rozemlít a vyrobit z ní novou.



Vhodné i pro zamíchání kávy

Vysoké teploty nádobí při samotném užívání nijak neohrozí. Například lžička se dá použít i pro zamíchání kávy či jiných horkých nápojů. „Do 100 stupňů ji může člověk používat bez problému a nic se s ní nestane,“ říká Dan Beseda.

V případě nutnosti je nádobí možné opláchnout a použít znovu. „ K tomuto je však z naší strany ještě potřeba udělat testy na znovupoužívatelnost. Víme, že to v praxi funguje, ale chceme to mít otestované, abychom to mohli říct s jistotou,“ míní Beseda. Zákazníkům tak doporučuje zboží používat pouze jednorázově, ostatně jde o jednorázové nádobí.

Ekologické nádobí pracovníci testovali i v myčce na nádobí. „Změnilo barvu, ale jinak se mu prakticky nic nestalo,“ uvádí Beseda. Šlo však podle něj jen o pokus a podobné kroky v souvislosti s ekologickým nádobím zákazníkům zatím nedoporučuje.

Budou brčka i kartáčky

Česká firma nechce zůstat pouze u příborů. Během začátku příštího roku má v úmyslu uvést do prodeje i brčka. „Ještě nemáme přesné datum. Prototypy už máme vyrobené, ale musíme ještě trošku vyladit materiál,“ míní Beseda. Princip výroby je však podle něj stejný. „Základem je dřevní moučka s přírodním polymerem, k němu přidáváme určitá aditiva. Určitý poměr vždy mixujeme,“ vysvětluje Beseda. K dřevnímu odpadu přidávají pouze přírodní suroviny, a to například celulózu nebo škrob.

Mezi další vize společnosti patří kromě brček třeba kelímky, talíře nebo kartáčky na čištění zubů. „Kartáčky na zuby bychom chtěli začít prodávat během příštího roku,“ uvádí Beseda.

Společnost má rovněž v plánu expanzi do západní Evropy. „Do tří let bychom chtěli postavit úplně novou fabriku, která umožní nahradit až dvě miliardy výrobků ročně,“ míní Beseda. Na novou továrnu momentálně shání investory.