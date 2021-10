Vracející se knihy nám dělají největší radost, říká šéf udržitelného knihkupectví

„Řešil jsem problém, jak posílat knížky dál. Koukal jsem na různé weby, skupiny na Facebooku, ale nevyhovovalo mi ani jedno. Buď jsem s tím strávil hrozně moc času, nebo jsem za to dostal málo peněz,“ říká mladý rodák ze severních Čech.

Pár dní před 21. narozeninami problém vyřešil po svém, vymyslel projekt Reknihy. „Živil jsem se jako webdesigner, takže vytvořit e-shop pro mě nebylo nic těžkého. Ihned jsem tam nahrál knihy ze své knihovny a knihovny svého táty,“ přibližuje své první kroky Tadeáš Kula. Od prvotní myšlenky k samotnému založení e-shopu přitom uběhly necelé dva dny.

Postupně vše zdokonalil až do dnešní podoby. Tým společnosti nyní tvoří třicet lidí a měsíčně přijmou zhruba deset tisíc knih, na skladě jich aktuálně mají zhruba pětadvacet tisíc. „Za dva a půl roku fungování jsme prodali přes 50 tisíc knížek,“ říká.

Nejsme antikvariát

Mladý podnikatel zdůrazňuje, že nejde o antikvariát, ale o udržitelné knihkupectví. Produkty totiž musí splňovat určitá kritéria. „Knížka musí být vydaná v posledních dvaceti letech a být ve skvělém stavu. Nesmí tam být žádné podtržené texty. Sám bych si nechtěl koupit knihu, která je poškozená,“ upřesňuje Kula s tím, že kvalitu důsledně kontrolují.



Služba je podle něj ideální pro čtenáře, kteří preferují tištěné knihy před těmi elektronickými. „Já osobně se nikdy ke čtení elektronických knih nedostal. Fyzicky otáčet stránky, cítit vůni knihy, to je to, co nás vášnivé čtenáře na tom nejvíce baví,“ říká mladík.

Spojení s investory

V roce 2020 start-up podpořil Jinej Fond, za nímž stojí investoři Jiří Hlavenka a Jan Sláma. Důvodů, proč se do spolupráce pustili, byla podle jejich slov celá řada. „Od pozitivního přesahu projektu, přes trh ke kterému máme blízko, dosavadní fajn výsledky, až po Tadeáše, v jehož drive a nadšení jsme uvěřili,“ prozrazuje Jan Sláma.

Peníze do Reknih „poslali“ už třikrát. „Vždy šlo o jednotky milionů korun. Obvykle investujeme méně na začátku a postupně přidáváme, klidně násobky první částky,“ vysvětluje Sláma. Jinej fond aktuálně vlastní 32 procent firmy.

Podle Tadeáše Kuly oba investoři Reknihám přinesli především know-how. „Fungovat bychom byli schopni, ale bez jejich pomoci bychom takhle nerostli a nedotáhli to tam, kde jsme teď, “ zmiňuje.

Růstu společnosti navíc výrazně napomohla i pandemie. „Covid nám hrozně pomohl. Rostli jsme o třicet procent každý měsíc,“ říká Kula. Tržby Reknih v loňském roce činily dva miliony, ty letošní Kuka odhaduje na zhruba dvanáct milionů.

Čtenáři padesát procent zpět

Knihy v internetovém obchodě jsou dražší než v antikvariátech, ale zároveň levnější než v běžných knihkupectvích. Z prodeje každé knihy jde původnímu majiteli padesát procent. „Na provizích jsme už lidem vyplatili 2 750 000,“ říká mladý podnikatel.



Firma má i své stálé zákazníky. „Na knížku nalepíme samolepky, například „Jedu už druhé kolo.“ Díky tomu poznáme, že knížka se nám vrací třeba už podruhé. A právě to nám dělá největší radost. Šetříme vodu, kniha se nemusela znovu tisknout, takže opravdu vidíme i pozitivní přínos na životní prostředí,“ vypráví Kula. Jak dodává, své nejaktivnější čtenářce již vyplatili dvacet tisíc korun.

Být lidem co nejblíže

Nakupující a prodávající jsou především mladší ročníky, podle čehož také vypadá samotná skladba knih na e-shopu. „Největší zájem je momentálně o učebnice, sebevzdělávací knihy, ale třeba i Young Adult literaturu. Hodně se prodává například Nejlepší Víkend od Patrika Hartla,“ míní Kula s tím, že podobné žánry čtenáři posílají k odprodeji.

Pokud chce čtenář knihu prodat, má možnost ji zanést na jednu ze čtyř poboček v České republice, nebo ji poslat zdarma prostřednictvím Zásilkovny.

Do budoucna chce firma expandovat do více měst v rámci republiky a být lidem co nejblíže. „Často se setkáváme s tím, že čtenáři mají problém doma najít krabici, do které by knihy zabalili. Proto vytváříme nová podací místa, aby je vůbec balit nemuseli a přinesli je osobně,“ míní Kula.

Spolupráce s autory

„Zlepšujeme také interní procesy, abychom zvládli rychlejší růst. Rozjíždíme mimo jiné novou pobočku v Praze, která bude spojená i s kavárnou, takže vytvoříme hezké místo pro čtení, což mi v Česku chybělo,“ doplňuje mladý podnikatel.



V blízké budoucnosti by rád spolupracoval také se samotnými autory knih. „Přemýšlíme, jak je do celého procesu zapojit. Jakmile se totiž prodává kniha z druhé ruky, autoři na ni ztrácejí právo a neinkasují za ni žádný příjem,“ vysvětluje Kula.

„Ultimátním cílem společnosti je „aktivovat“ všechny knihy ve všech českých poličkách a posílat je dál,“ uzavírá Tadeáš Kula.