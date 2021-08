Podnikatelé nahrazují plast kreativně. Byznys s jedlým nádobím roste

Zatímco papírová brčka je možné zakoupit již téměř všude, byznys s jedlým nádobím je v České republice v úplných začátcích. Podnikatel Martin Pumr přišel například s nápadem prodávat rýžová brčka.

„Prvotní nápad přišel před dvěma lety, kdy jsem působil v zahraničí na brigádě. V hotelu lidé dostávali místo plastových brček duté špagety (makarony). Já je bohužel kvůli své alergii na lepek zkusit nemohl. Nápad se mi moc líbil a já přemýšlel, z čeho brčka zhotovit, aby je mohli i celiaci,“ vypráví podnikatel z e-shopu RiceTime.

Jak dodává, rýžová brčka se vyrábí ve Vietnamu. „Popravdě, dlouho jsme přemýšleli, zda brčka budeme vyrábět tady, nebo ne. Hlavně kvůli minimalizování uhlíkové stopy. Zjistili jsme však, že té bychom se stejně nedokázali vyhnout. Protože brčka vyrábíme z rýžové mouky a škrobu tapioky, které bychom i tak museli dovážet, zůstali jsme u dovozu,“ říká Pumr.

Produkty jsou nyní po řádném otestování zatím připraveny ve skladu a čekají na oficiální spuštění prodeje. Ačkoliv jsou rýžová brčka barevná, podle Pumra nemají žádnou chuť. Obavy o svůj žaludek však zákazníci mít nemusí. Brčka mají pouze rostlinné složení a jsou vhodné jak pro lidi, tak třeba i pro akvarijní rybičky.

Jedlé talíře i lžičky

O byznys s jedlým nádobím se pokouší i Klára Fenclová společně se svým manželem. „E-shop máme zhruba měsíc a půl. Každopádně asi půl roku jsme strávili přemýšlením nad tím, co chceme prodávat, jak by to mělo vypadat, aby to bylo skutečně jedlé, komunikovali jsme s partnery a podobně,“ říká podnikatelka z e-shopu JedleNadobi.

Kromě brček nabízí i jedlé lžičky, kelímky či talíře. Kelímek pojme teplou kávu i čaj, lžičky jsou vhodné na dezert i polévku. Příchuť lžičky si může zákazník dokonce vybrat. Některé jsou vyrobeny ze skořápek kakaových bobů a hodí se spíše ke sladkým pokrmům, jiné jsou zase vhodné ke konzumaci polévky či slaných jídel. „Nabízíme třeba i pepřovou lžičku, je to na každého chuti,“ říká Fenclová.

Na jedlých talířích si ale člověk nejspíš příliš nepochutná, jsou totiž bez chuti. „Nepředpokládám, že by někdo snědl jídlo a následně i celý talíř. Je totiž vyrobený z pšeničných otrub, které člověka opravdu zasytí,“ vysvětluje Fenclová.

Nádobí se vozí ze zahraničí

Fenclová také upozorňuje, že veškeré jedlé nádobí se do Česka dováží z ciziny. „Nikdo v České republice to není schopný vyrobit, suroviny prostě nedrží pohromadě,“ míní.

Jedlé kelímky přitom českým kavárnám či jiným subjektům dodává i česká značka Jedlý kelímek, Tu na svět přivedli studenti pražské vysoké školy Newton College Zuzana Zvěřová a Miroslav Myrončuk. „Zatím stále dodáváme kelímky dovážené z Bulharska. Spustit vlastní výrobu plánujeme až na podzim,“ komentuje podnikatelka.

Zájem o jedlé kelímky však podle studentů pražské vysoké školy je. „O Jedlé kelímky je v České republice zájem, dokonce se nám ozývají lidé i z jiných zemí EU,“ doplňuje Zvěřová.