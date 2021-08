McDonald's řeší nedostatek papírových tašek. Mohou za to objednávky domů

Zpráva vyzývá, aby pobočky omezily spotřebu obalového materiálu, obzvlášť papírové tašky a sáčky, na minimum. „Jednoduchým řešením může být omezení používání tašek a sáčků hlavně během servírování v restauraci,“ dodává.



Během pandemie si zákazníci zvykli častěji než dříve jídlo objednávat domů nebo si pro ně do restaurace přijet autem na tzv. drive. Společnost uvádí, že během uplynulého období, ale i nadále vnímá rostoucí zájem zákazníků o služby McDelivery a McDrive.



I přes tento problém McDonald’s tvrdí, že dopad na restaurace by měl být minimální. „Na základě toho, co dnes víme, jsme přesvědčeni, že by zákazníci neměli zaznamenat narušení dodávek sáčků nebo brček. Situaci budeme i nadále pečlivě sledovat,“ uvedla společnost.



Zástupci českého McDonald’s potvrzují, že pandemie koronaviru celosvětově změnila zákaznické chování. To vše má samozřejmě vliv i na množství potřebného obalového materiálu, kdy jde nejen o dostatek či nedostatek samotného materiálu, ale také o logistiku a dodavatelský řetězec.



„Vnímáme, že celosvětově je situace náročná a ne všude mají dostatek obalového materiálu, v Česku a na Slovensku se nám však v tuto chvíli daří pokrývat veškeré požadavky našich zákazníků,“ dodává ředitelka PR a komunikace McDonald’s pro Česko a Slovensko Jitka Pajurková.



V uplynulém roce většina amerických restaurací po celé zemi (téměř 81 procent) zaznamenala rostoucí objednávky tzv. s sebou nebo z rozvozu, což vyžadovalo vyšší spotřebu papírových tašek i sáčků.

Podle NPD Group, společnosti zabývající se výzkumem spotřebitelů, je to o 18 procent více než v předchozím roce.

Problémům čelí i KFC

Ve středu ohlásil řetězec rychlého občerstvení KFC také problémy s některými položkami, které momentálně v evropských restauracích chybí.

KFC suffers supply shortage for food and packaging https://t.co/NjsP9CSFaZ — BBC News (UK) (@BBCNews) August 12, 2021

V prohlášení se sice neuvádí, kterých položek jídelního lístku se to týká, ani důvod výpadku. Uvedla, že situace „není ideální“ a že „usilovně pracují na tom, aby vše fungovalo hladce“.

Většina (80 procent) provozoven řetězce KFC je provozována na základě franšízy.