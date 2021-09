Toaletní papír na „příděl“, řekl americký řetězec. Hrozí nedostatek zboží

V USA každý den stále přibývá tisíce nově nakažených covidem. Po celé zemi se šíří hlavně varianta delta. Mnozí Američané se podzimních měsíců obávají a chtějí se některými věcmi do domácnosti i předzásobit.

Mezi velmi žádané položky patří hlavně toaletní papír nebo papírové ubrousky. Právě o ně je nyní ve Spojených státech obrovský zájem, a maloobchodní řetězec Costco proto u některých položek zavedl limity pro nákup. Informoval o tom portál CNBC.

Šířící se koronavirus ale není jediným důvodem, proč Costco nákupy toaletního papíru a dalších potřeb pro domácnost omezil. Společnost má totiž problémy i s přepravou.

Firmě chybí řidiči nákladních automobilů a zboží se jí často nedaří dostat včas do svých obchodů. Až třítýdenní zpoždění nejsou v posledních týdnech neobvyklá. Firma se proto aktuálně snaží zásoby doplňovat s mnohem větším předstihem než dřív.

„Zboží se zpožďuje už v přístavech. Firmy bojují s nedostatkem přepravních kontejnerů, situaci navíc zhoršuje i covidová pandemie. V mnoha státech po celém světě chybí řidiči kamionové dopravy,“ uvedl pro portál CNN finanční ředitel společnosti Costco Richard Galanti.

S panickými nákupy ze strany zákazníků bojovaly prodejny společnosti Costco už loni. Regály s toaletním papírem byly leckdy prázdné. Nyní se řetězec chce podobnému problému vyhnout, a přistoupil proto k preventivním opatřením.

Kromě problémům v dopravě však firma bojuje i s inflačními tlaky. „Cena vstupů se v poslední době rapidně zvyšuje. Někdy je to až o několik procent a dopadá to na i na cenu zboží. Týká se to například plastových výrobků, jako jsou jednorázové pytle do košů, kelímky nebo talíře. Tam se cena zvýší i o více než 10 procent,“ dodal finanční ředitel společnosti Costco.

V posledních měsících se firmě daří. Cena akcií této společnosti se v letošním roce zvýšila už o téměř dvacet procent a její zisky v posledním čtvrtletí dokonce překonaly odhady analytiků.