Fast foody hledají, jak přilákat pracovní síly. Zvyšují platy, nabízí hlídání dětí

K podobným krokům se kromě McDonald’s uchylují i další řetězce rychlého občerstvení. Gastronomická zařízení byla totiž jedním z nejvíce zasažených oblastí podnikání během pandemie a firmy se teď zoufale snaží nalákat nové pracovní síly, jelikož část bývalých zaměstnanců se už do gastro sektoru kvůli obavám z nejistoty nechce vracet.



Hlavní motivací by pro nové uchazeče měly být především platy. Americká divize McDonald’s v květnu oznámila, že svým zaměstnancům zvedne platy o zhruba 10 %, jelikož si chce udržet současné pracovníky a také nabrat nové, aby dokázala uspokojit zákaznickou poptávku. Do roku 2024 pak McDonald’s počítá s tím, že průměrná hodinová mzda zaměstnanců bude napříč jednotlivými americkými státy okolo 15 dolarů na hodinu, což je zhruba 325 Kč.

Situace v českém prostředí řetězců rychlého občerstvení je ale trochu jiná. „Hlavním důvodem, proč je to tu jinak, je to, že společnost McDonald’s v České republice sama neprovozuje již žádnou restauraci, máme zde stoprocentní franšízový trh, to znamená, že navyšování mezd a poskytování benefitů je plně v kompetenci jednotlivých franšízantek a franšízantů. Zjednodušeně lze ale říci, že sledujeme situaci na trhu práce a mzdy pravidelně aktualizujeme, navyšujeme a poskytujeme také nové benefity našim zaměstnancům,“ uvedl pro iDNES.cz Rastislav Tesár, People Senior manažer společnosti McDonald’s.



I u nás však některé řetězce zaznamenávají, že pracovníků je nedostatek. „Trendu úbytku lidí, kteří o zaměstnání u nás mají zájem, si také všímáme. Díky postavení naší společnosti v době krize, kdy jsme jako jedni z mála aktivně nabírali, a dokonce otevírali nové pobočky, se nám ale stále daří nové zaměstnance zaujmout a získat. Snažíme se i o zaměstnanecké benefity, jako je například flexibilní pracovní doba, práce na různé typy úvazků či možnost vybudování rychlé kariéry. Začátkem roku u nás také došlo k navýšení mezd,“ říká Barbora Řehořová, KFC HR Country manažerka pro Česko a Rakousko.

Zaměstnanecké výhody se tak stávají běžnou praxí i v českých pobočkách rychlého občerstvení. „Máme různé nástupní benefity a také i týden dovolené navíc. Zaměstnance se nám daří získávat, ale je pravda, že jsme hodně investovali do oblasti lidských zdrojů a náborů,” říká ředitel značky BurgerKing pro Česko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko Daniel Ryška.