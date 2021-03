Diverzifikace v praxi: MTX Group má miliardové tržby pandemii navzdory

„I přes covid (skupina) vykázala solidní finanční výkonnost. Očekávaná úroveň nekonsolidovaných tržeb dosáhla výše 36,5 miliard korun a zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) 1,5 miliard korun. Výpadek v automotive a ocelářství byl v přidané hodnotě kompenzován dodávkami flexibilních obalů pro potravinářství a farmacii,“ komentuje výsledky hospodaření Petr Otava, majitel a generální ředitel skupiny MTX Group.



Pro srovnání, v roce 2019 překonaly nekonsolidované tržby společnosti částku 42 miliard korun. Provozní zisk byl na úrovni dvou miliard korun. Koronavirová pandemie se tak do příjmů skupiny znatelně promítla.

Součástí MTX Group je i podnik Strojmetal Aluminium Forging, který patří mezi největší výrobce kovaných podvozkových dílů na světě. Podvozky dodává výrobcům luxusních automobilů, jako je Ferrari, Maserati nebo Porsche.

Plánované investice

V tomto roce se MTX Group chystá do své strojírenské divize masivně investovat. V závodě na Bruntálsku se tak místo výroby polotovarů pro kovárnu zaměří na rozvoj kovářských, obráběcích a montážních kapacit. Firmu by to mělo stát zhruba 1,3 miliard korun. MTX Group rovněž investuje do nových technologií za účelem snižování uhlíkových emisí.

„Velmi úspěšně se nám daří snižovat uhlíkovou stopu našich výrob díky investicím do nových technologií, které činily v minulém roce více než jednu miliardu korun, a také zkracování dodavatelských řetězců a zpracování čím dál sofistikovanějších výrobků,“ uvádí Petr Otava.

Podle Otavy k dobrému finančnímu výsledku za rok 2020 přispělo i dokončení akvizice společnosti Strojmetal Aluminium Forging. Skupina ve strojírenském podniku koupila nejprve 55 procentní podíl, a to před třemi lety.

S tehdejším dlouholetým generálním ředitelem Strojmetalu Miroslavem Jelínkem se však skupina nepohodla kvůli vlastnickým sporům a rozdílným názorům ohledně vedení podniku. Informoval o tom web E15. Nakonec podnikatelé spor urovnali a MTX Group získala minulý rok v březnu stoprocentní podíl v podniku.

V neposlední řadě se skupina MTX Group tento rok chystá vstoupit na londýnskou komoditní burzu kovů (LME). Zřídila si pro tento účel finanční odnož MTX Capital Services, která nyní získává licenci obchodníka s cennými papíry od České národní banky.

MTX Group zaměstnává zhruba 2 600 lidí. Mezi další podniky, které spadají pod skupinu, patří například výrobce koksu OKK Koksovny nebo hutní provoz Měď Povrly.