Strojmetal z impéria Petra Otavy investuje 1,3 miliardy. Opouští polotovary

Společnost Strojmetal v důsledku několika úspěchů z loňského roku upravila svoji výrobní strategii a hodlá tak významně navýšit nové investice do kovárenských a obráběcích kapacit. Ty by se měly vyšplhat až k 1,3 miliardám korun. V praxi to pro firmu znamená, že opustí od výroby polotovarů pro kovárnu a bude se zaměřovat na rozvoj kovárenských, obráběcích a montážních kapacit i v závodě na Bruntálsku.

„V minulém roce se nám podařilo získat řadu nových projektů. V kombinaci s vysokou poptávkou ze strany stávajících zákazníků to pro nás znamená, že musíme směřovat výrobní strategii k našemu závodu v Bruntálu,“ řekl výkonný ředitel firmy Strojmetal Miroslav Záhorec.

Vzhledem k vysoké potřebě kovaných podvozkových dílů tak firma bude investovat do dalších kovárenských linek a kapacit obránění. „Instalace obráběcích center začne již v polovině tohoto roku a příprava stávající haly na instalaci kovárenských kapacit pak bude zahájena jeho koncem,“ řekl doplnil Záhorec.

Firma Strojmetal Aluminium Forging, která má sídlo v Kamenici u Prahy, patří do skupiny MTX Group Petra Otavy. Jde o třetího největšího výrobce kovaných podvozkových dílů z hliníkových slitin na světě.