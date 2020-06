V Sokolově v září otevře vojenská škola, zaměří se na strojírenství

Otevření školy v Sokolově oznámil v Praze na Vítkově při oslavě dne ozbrojených sil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). O otevření vojenské třídy se armáda a Karlovarský kraj snažily opakovaně, dosud se ale hlásilo málo dětí.

„Společné úsilí ministerstva, armády a Karlovarského kraje přineslo ovoce a my od nového školního roku rozšíříme kapacity vojenského školství,“ uvedl Metnar.

Od září tak bude v Sokolově otevřena pobočka Vojenské střední školy Moravská Třebová se třídou zaměřenou na strojírenství. „Jsem za to rád, protože po těchto technických oborech je u armády poptávka,“ poznamenal ministr.

K přijímacím zkouškám se přihlásilo 37 dětí, úspěšně je zvládlo 21 z nich. Dvě daly přednost jiné školy, v září jich tak do třídy nastoupí 19. Jejich počet se ještě může zvýšit, protože do dneška se mohli hlásit uchazeči do druhého kola přijímacích zkoušek, zatím jich je podle ministerstva obrany 11.

Zájemci musí uspět v přijímacích zkouškách z českého jazyka, matematiky a tělesné výchovy. Chlapci byli hodnoceni v běhu na 1000 metrů a ve shybech, dívky rovněž v běhu na 1000 metrů a na rozdíl od chlapců ve šplhu na tyči. Splnit také musí zdravotní způsobilost.

Podle únorových údajů Karlovarského kraje předběžný zájem o studium projevili žáci z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje a také z Prahy a Moravy.

Pobočku vojenské školy se loni a předloni nepodařilo otevřít. Tehdy se do oboru přihlásilo 20 uchazečů, uspěli ale jen tři. Převážnou část vyřadily přijímací testy z matematiky, další pohořeli u fyzických testů. Minimální počet pro otevření třídy je 15 studentů. Vojenskou školu se nepodařilo otevřít ani v roce 2018.