Dříve převážel jíl, teď malý vláček vozí turisty do českého Yellowstonu

Nejprve jsou slyšet zvuky dieselového motoru a cinkání. Pak se v zatáčce objeví vláček jako z pohádky. Malá lokomotiva za sebou táhne vagonky natřené veselými barvami, cestující mávají, dětem radostí září oči. Miniaturní vláček právě vjíždí do stanice Soos.

„Nejvíc lidí tady bývá ve dnech, kdy není moc teplo ani moc zima. Když jsou horka, lidi dávají přednost koupání. To přijdou buď ráno nebo navečer. Kupodivu déšť jim zas tolik nevadí. To jen zavolají, jestli jezdíme, a když slyší že ano, jen se zeptají, jestli máme na vagonkách střechu,“ popisuje Marie Černá, která už sedmou sezonu sedí v kase a prodává jízdenky.

Když je třeba, vezme do ruky praporek a zastaví dopravu, aby vláček bezpečně překonal silnici vedoucí k přírodní rezervaci, o níž návštěvníci říkají, že je to český Yellowstone.

V minulosti se vagonky využívaly při těžbě jílu a rašeliny, teď díky partě nadšenců vozí turisty. Cestovní rychlost je kolem deseti kilometrů v hodině, takže si lidé mohou cestu rezervací vychutnat a vše kolem si dobře prohlédnout.

2. července 2021

Přibližně sedm kilometrů dlouhá trať začíná ve stanici Soos, kousek od vstupu do přírodní rezervace. V místě je možné obdivovat sbírku úzkorozchodných vozidel včetně vozíků visutých lanovek. Hned vedle areálu stanice stojí budova bývalé cihelny, která ukrývá malé muzeum s expozicí. To nabízí pohled do historie drážky a těžby jílů na Skalensku.

Depo vyhlásili kulturní památkou

Cesta vláčku vede přes výhybnu Rampa až na stanici Kateřina, kde stojí původní historické depo. To je nyní kulturní památkou. Depo, postavené někdy ve dvacátých letech minulého století, je pro provoz drážky poměrně zásadní. Jednak se zde vozidla odstavují a navíc tu probíhá jejich údržba.

„Minulý týden jsme na lokomotivách čistili filtry a seřizovali brzdy. V depu plánujeme po opravě střechy, komínů, osvětlení a stávající technologie vybudovat expozici, která lidem představí historii místní drážky. Tedy proč tu vznikla a k čemu sloužila. Už teď tu stojí odstavené lokomotivy, které právě nejezdí, je tu i kovárna s původním vybavením,“ řekl Petr Hošek. Lidé kolem drážky už před časem s podporou Karlovarského kraje opravili na depu část střechy. Teď je čeká další úkol. Musí opravu dokončit.