Festival Rock iN Roll se koná už pošestnácté, láká návštěvníky z celé republiky

„Festival je se mnou už téměř polovinu mého života, to je pořádně dlouhý kus cesty. Snad to dokazuje, že má svoji kvalitu a důležité místo v kulturní nabídce našeho kraje,“ uvedl zakladatel a ředitel festivalu Rock iN Roll Jiří Švec.

Akce si za dobu svého trvání našla fanoušky nejen v regionu, ale dokonce v rámci celé republiky. „Díky online prodeji lístků vidíme, že Rock iN Roll už dávno není jen lokální záležitostí. Ve velkém počtu k nám míří návštěvníci z Prahy a celého Středočeského kraje, ale dokonce i z Krkonoš, Moravy, Slezska. Nejdál jsou asi Luhačovice. To je pro nás opravdu skvělá zpráva. Lidé si přijedou poslechnout své oblíbené kapely, a navíc navštíví i náš krásný kraj a stráví tu třeba celý víkend,“ doplnil ředitel.

Zajímavý program

Letos se organizátorům podařilo zajistit vystoupení zajímavých hudebních uskupení. Chybět nebudou ani legendy české hudební scény. Jako první zahájí na hlavní stagi v 15 hodin karlovarská pop-rocková skupina Hlavolamy. Chvíli před půl pátou ji vystřídá emo-crossové uskupení The.Switch. O hodinu později budou připraveni SPS se svojí punkovou show a v sedm hodin večer zahraje milovníkům rocku kapela Civilní Obrana.

Večerní časy pak budou patřit největším lákadlům celého festivalu. Ve 20 hodin a 40 minut se fanouškům představí přední česká hudební skupina J.A.R. v čele s Danem Bártou, Romanem Holým, Oto Klempířem a Michaelem Viktoříkem. Hned po nich bude připravena legendární punková kapela Visací zámek, která se na festival vrací po šesti letech, a završí celý program na hlavní Rock iN Roll stagi.

„Letošní line-up je obrovský úspěch. Domluvit velké headlinery jako J.A.R. a nebo Visáče není vůbec lehké, musíte vše koordinovat a komunikovat s ostatními kulturními akcemi v kraji, abychom si zbytečně nebrali diváky, a také jsou tam určitě požadavky na velikost stage, zvuk i světla, aby mohli předvést show odpovídající velikosti,“ vysvětlil Švec. Podle něj už ale i slavné kapely Novou Roli dobře znají a rádi si do Karlovarského kraje vyrazí zahrát.

Děti zadarmo

Připravený je i program pro děti, který je přístupný zdarma pro všechny.

„V jednu hodinu mohou děti i rodiče dorazit na loutkovou pohádku Princezna na hrášku v podání herečky Kateřiny Pokorné ze Západočeského divadla v Chebu. O hodinu později jsou připraveny Hýbánky – hravé cvičení s Kristýnou Štarhovou, které můžete znát z obrazovek České televize,“ uvedl další z organizátorů Jaroslav Schovánek.

Kromě toho se bude v areálu také malovat na obličej, k dispozici bude fotokoutek a nebo vyráběcí dílnička Pavlínky Vargové. „Letošní novinkou bude také místo s herními konzolemi Play station 5, kde budou probíhat různé soutěže o drobné ceny. A plánujeme půjčovat také paddleboardy, aby si návštěvníci mohli užít i různé vodní radovánky,“ doplnil Schovánek.

Dětský program je volně přístupný a zcela zdarma i pro ty, kteří nemají vstupenku na samotný festival.

Pomoc pro Vašíka

Jako každý rok se také pořadatelé v rámci akce rozhodli představit příběh někoho s nelehkým startem do života. „V našem Buď dobrej stánku lidé letos mohou podpořit Vašíka, desetiletého bojovníka z Nové Role, který trpí autismem a vývojovou dysfázií,“ uvedl Schovánek. Finanční příspěvek bude použit na ergoterapie a individuální vzdělávání pro zlepšení Vašíkova života.

Festival Rock iN Roll se koná v sobotu 27. července na pláži rybníka v Nové Roli. Vstupenky jsou už dostupné v předprodejích, zakoupit se dají i na místě. Program Rock iN Roll dětem je zcela zdarma.