Továrna Pfizer měla potíže s kontrolou kvality, výrobce hlásí, že vše napravil

Podle amerických inspektorů měl farmaceutický gigant na trh uvolnit léky, ačkoliv neprošly rutinním testováním, uvedla agentura Bloomberg.

Továrnu v Kansasu společnost získala už v roce 2015 a vyrábí se zde i lék Remdesivir. Právě ona se měla podle americké inspekční zprávy provinit hned několikrát. Kontroloři, kteří ji navštívili dvakrát, poprvé na konci roku 2019 a na začátku roku 2020, upozornili na opakovaný výskyt plísní či bakterií ve sterilním prostředí, kvůli nimž mohly být léky i kontaminovány.

Podnik zároveň podle zprávy inspekce nedokázal správně odebírat jednotlivé vzorky vyráběných léčiv. Nezjistil, zda vyvíjené medikamenty neobsahují nadměrnou míru některých jedovatých látek, které mají škodlivý účinek na lidský organismus a v krajním případě mohou způsobit i smrt.

Problém se týkal zejména antibiotika Vankomycin. Podle zprávy mohlo případné podání tohoto léku znamenat pro pacienty nemalé zdravotní komplikace. Během dřívější kontroly v roce 2018 pak inspektoři při kontrole objevili i plísně na zařízení, kde se přípravky vyrábějí. Odpovídající nebylo ani testování medikamentu Nivestim, který podporuje kostní dřeň k tvorbě většího množství bílých krvinek.

Společnost Pfizer na svou obranu uvedla, že po inspekci z ledna roku 2020 provedla řadu nápravných a preventivních opatření pro zlepšení kvality. Naprostá většina problémů by podle firmy měla být již minulostí. Společnost to uvedla ve svém oficiálním prohlášení.

„V každé fázi výrobního procesu klademe maximální důraz na bezpečnost pacientů i kvalitu výrobků,“ uvedla mluvčí firmy Pfizer Sharon J. Castillová pro portál Bloomberg.

Farmaceutický gigant v průběhu února oznámil, že v nejbližší době navýší kapacity pro výrobu vakcín proti koronaviru. Podle ředitele Alberta Bourla, by se kapacity měly letos zvýšit až na dvojnásobek. Do konce května by firma měla Spojeným státům dodat zhruba 200 milionů vakcín proti nemoci covid-19.