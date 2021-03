Vakcína Pfizeru vytvoří obézním lidem jen poloviční imunitu, tvrdí vědci

20:00

Vakcína společností Pfizer/BioNTech může být u lidí s obezitou méně účinná. Italští vědci totiž zjistili, že zdravotníci s obezitou produkovali jen poloviční množství protilátek v reakci na druhou dávku očkování, a to ve srovnání s těmi se zdravou váhou. Podle vědců by to mohlo znamenat, že lidé s obezitou potřebují k zajištění odpovídající ochrany před covidem další dávku.