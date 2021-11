Huť Měď Povrly investuje do expanze přes miliardu korun

Vedení společnosti Měď Povrly připravilo tříletý a na něj navazující pětiletý investiční plán rozvoje. „Tříletý plán má již jasné kontury a probíhají intenzivní vyjednávání s dodavateli,“ říká výkonný ředitel David Kozel s tím, že investice během této doby dosáhnou zhruba 300 milionů korun.

Směřovat budou hlavně do technologií. Oproti dnešku se výrobní kapacita zvýší zhruba o čtvrtinu. V průběhu pětiletého plánu chce společnost investovat mezi 700 miliony až jednou miliardou korun. Tato fáze bude zahrnovat i výraznou stavební úpravu areálu a výstavbu nových hal. „Kapacita by se měla zvednout o 60 až 70 procent,“ upřesňuje David Kozel.

Společnost Meď Povrly je součástí průmyslového holdingu MTX Group, který vybudoval Petr Otava. Holding před dvěma lety dosáhl více než čtyřicetimiliardového obratu a zastřešuje šestnáct firem, mimo jiné Metalimex, Strojmetal či AL Invest Břidličná. Hlavní produkce společnosti Měď Povrly s více než stoletou historii je spojena s následnou výrobou munice. „Je to segment, který nepodléhá tak výrazným cyklicitám jako třeba automobilový průmysl. I díky tomu jsme firmou s velmi stabilní pozicí,“ tvrdí David Kozel.

Klíčovými zákazníky Mědi Povrly jsou výrobci munice. V Česku je největším producentem vlašimská továrna Sellier&Bellot, k dalším významným odběratelům patří přední výrobci ze západní a východní Evropy. Jde například o britskou zbrojovku BAE Systems či švýcarskou společnost RUAG.

„Tito zákazníci od nás odebírají přes 95 procent produkce,“ dodává David Kozel. V současné době je přibližně třetina výroby Mědi Povrly určena pro český trh, zbytek jde na export. „Navýšená kapacita, které chceme dosáhnout plánovanými investicemi, bude primárně směřovat do zahraničí,“ dodává výkonný ředitel firmy.

Mědi Povrly, na rozdíl od početné skupiny firem, které se dostaly kvůli restriktivním pandemickým opatřením do problémů, se daří. Její roční tržby se pohybují kolem dvou miliard korun. Trh s municí totiž v současné době zažívá boom. „Víme, že to nepotrvá věčně, nicméně předpokládáme, že poptávka bude stále silná a že budeme schopni náš podíl na globálním trhu zvýšit,“ říká David Kouzel. Měď Povrly je jedinou mosaznou hutí v Česku, v rámci celé Evropy je konkurenčních firem méně než deset.

V Mědi Povrly nyní pracuje asi 230 lidí. Během tříletého investičního plánu chce společnost nabrat do dvaceti nových zaměstnanců. Zájem má hlavně o pracovníky do dělnických pozic, ale třeba i o technology, procesní inženýry, odborníky v oblasti jakosti atd. „Jsme schopni lidi zapracovávat i školit a naučit je na specifické technologie,“ tvrdí David Kozel. Další desítky zaměstnanců přijme huť v rámci pětiletého investičního plánu. Jenže i Měď Povrly, stejně jako téměř všechny podniky v Česku, naráží na nedostatek pracovní síly.

„Sháníme hlavně kvalifikované lidi. Potřebovali bychom odborníky z oblasti metalurgie barevných kovů, valcíře, slévače, taviče a další. Jde vesměs o obory, které se dnes už v zásadě neučí,“ říká šéf Mědi Povrly a dodává: „Jsem přesvědčen, že bychom mohli být pro mnoho lidí zajímaví právě tím, že je náš výrobní segment stabilní, nejsme firmou, která si vede tři roky dobře a pak další tři roky propouští a utlumuje výrobu.“

Řešením, jak si zajistit zaměstnance, by mohla být spolupráce se školami. Měď Povrly již nastartovala partnerství s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v oblasti řízení jakosti a zapojila se také do výzkumného projektu, který financuje Evropská unie. „Chtěli bychom také navázat spolupráci se středními školami a s učilišti,“ doplňuje David Kozel.

Měď Povrly se musí vyrovnat s rostoucími cenami materiálu. Ostatně na tuto komplikaci dnes naráží všichni výrobci. Pro huť je klíčová měď. Tuna je dnes na úrovni 9000 dolarů, před rokem a čtvrt byla cena poloviční. „Máme problémy s obalovými materiály, s mazivy, se všemi ostatními režijními materiály, a to ať jde o dostupnost nebo výrazný nárůst cen,“ tvrdí David Kozel. Dle něho pandemie tyto problémy urychlila.

Největším nákladem je pro huť energie. I ta výrazně podražila. „Pravdou je, že cena je již více než na dvojnásobku toho, co byla před půl rokem a dále roste. Ani v dlouhodobém horizontu asi nelze očekávat, že by ceny energií klesaly. Myslím, že všichni sází spíše na to, že toto je dočasný výkyv směrem nahoru a časem se ceny ustálí na nějaké nové hladině, která ale bude vyšší než před půl rokem nebo před rokem,“ předpovídá David Kozel.

Měď Povrly, coby představitel těžkého průmyslu, nerezignovala na ekologii. Jako firma, která má na začátku výrobního řetězce tavení, zpracovává poměrně hodně šrotu a odpadu, tedy materiálu, který byl již jednou použit. „Pro nás jsou zásady cirkulární ekonomiky již dlouhou dobu standardem,“ upozorňuje David Kozel. Na modernizací Ústeckého kraje byla vypsána řada dotačních titulů, které jsou mimo jiné zaměřeny na podporu cirkulární ekonomiky nebo na podporu hospodaření s vodou. „Jsou to programy, ve kterých chceme být aktivní. Využijeme je k tomu, abychom firmu, včetně její výrobní části, posunuli dál,“ přibližuje plány David Kozel.