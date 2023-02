Domácí chleba bez práce. Mlýn Perner přináší na trh nové chlebové směsi

Mouka Pernerka se už delší dobu těší značné oblibě tuzemských pekařek a pekařů. Na tento úspěch se ve Mlýně Perner rozhodli navázat a ve spolupráci s pardubickou společností Kávoviny loni na podzim uvedli na trh nové chlebové směsi s názvem Chléb Pernerka. „V nabídce máme v současnosti tři směsi, a to chléb vícezrnný, slunečnicový a žitnopšeničný. Nabídku plánujeme rozšiřovat, i proto že stále roste poptávka, především po potravinách poplatných zdravému životnímu stylu,“ říká Daniel Perner, jednatel společnosti Mlýn Perner.

Čím to, že si značka Pernerka na tuzemském trhu vydobyla tak rychle silné postavení?

Za úspěchem naší značky Pernerka stojí řada faktorů. Je to vysoká kvalita našich mouk, široká nabídka a snadná dostupnost. V prvé řadě je to ale unikátní technologie Mlýna Perner, který jako jediný v tuzemsku umí umlít celozrnné mouky do hladka. To je věc, kterou v celé Evropě dokážou jen některé mlýny. Často se mě lidé ptají, v čem je výhoda takto umletých mouk. Odpověď je jednoduchá – takto umletá mouka má hodnotnější nutriční vlastnosti, lepší vaznost vody a také lepší pečicí vlastnosti. Těsto z takto umleté mouky se lépe zpracovává i správně kyne. Rostoucí oblibu značky Pernerka potvrzují i naše výzkumy, kde známost značky i její pozitivní vnímání stále roste.

Co všechno mohou zákazníci v obchodech pod značkou Pernerka najít?

V regálech obchodů najdou zákazníci hned 14 druhů mouk Pernerek – klasické pšeničné, špaldové, žitné, ale i rýžovou nebo pohankovou mouku v různých granulacích. Naší chloubou jsou již zmiňované celozrnné mouky umleté do hladka a také mouky v biokvalitě. Jak u celozrnných mouk, tak i u těch v biokvalitě pozorujeme dlouhodobý a stoupající zájem zákazníků. Od podzimu loňského roku zákazníci také mohou v obchodech i v našem e-shopu kupovat tři chlebové směsi pod názvem Chléb Pernerka.

Proč jste se pustili do mletí celozrnných mouk do hladka?

Na to je jednoduchá odpověď. Ze strany zákazníků, ale i producentů potravin roste poptávka po speciálních moukách a zdravém životním stylu. Lidé mají stále větší zájem o své zdraví i jídelníček a požadují výrobky, které těmto nárokům odpovídají. Zákazníci se více zajímají o složení a přínosy potravin pro zdraví. Byli jsme před lety první, kdo lidem přinesl celozrnné mouky umleté do hladka. Dodnes jsme jediný tuzemský mlýn, který to dokáže.

Daniel Perner, jednatel společnosti Mlýn Perner

Není to jen otázka technologií, které si může pořídit vlastně každý zájemce. Umlít celozrnnou mouku do hladka chce mnohem víc. Je to celý proces, kde musíte pečlivě a poctivě vyladit každou jeho část. A to musíte udělat vy jako mlynář. Od zajištění kvalitních surovin a jejich kontrolu před vstupem do celého procesu. My třeba díky speciálním optickým strojům dokážeme zkontrolovat opravdu každé zrnko, které projde mlýnem. A když nevyhovuje našim požadavkům, tak ho rovnou vyřadit. Pomocí různých senzorů a čidel měříme také vlhkost, teplotu a řadu dalších ukazatelů. Důležité je nastavit a vyladit celý proces tak, aby splňoval veškeré požadavky na kvalitu i konkrétní parametry výsledného produktu. Celozrnné Pernerky se mohou pyšnit vysokým podílem vlákniny i díky opravdu dlouhému procesu hledání toho nejlepšího postupu, pod kterým je podepsána řada odborníků z oboru.

Na co se celozrnné hladké mouky hodí?

Celozrnné mouky můžete použít prakticky na cokoliv. Z takto namleté mouky se dají připravovat skvělé věci, nejen chleba a celozrnné pečivo. Výborně se hodí i na sladké pečivo a dezerty. Například z žitné celozrnné hladké mouky můžete upéct skvělý medovník, sušenky nebo třeba cheesecake. Abychom našim zákazníkům ulehčili výběr, co upéct, vytvořili jsme na webových stránkách Pernerka.cz galerii receptů. Každý je může třídit podle mouky, ze které chce péct, nebo podle příležitosti. V současné chvíli máme cca 250 receptů a jejich počet stále roste.

Ve vaší nabídce jsou nově také chlebové směsi. Proč jste sortiment rozšířili právě o ně?

Domácí pečení bylo na vzestupu dlouhodobě, covidová pandemie to ještě uspíšila. Lidé chtějí zkoušet nové věci a rádi experimentují. Pečení chleba je jedním z dobrých příkladů. Je čím dál populárnější a počet lidí, kteří si doma chleba pečou, neustále roste. Je tady však stále velká skupina lidí, která se do pečení chleba zatím nepustila. Nejčastějším důvodem je obava, že se chleba nepovede, protože si myslí, že je to strašně složité a výsledek nejistý. Druhým důvodem je fakt, že lidé nemají tolik času, a když už ho mají, raději ho využijí jinak. Právě pro ně jsme připravili chlebové směsi Chléb Pernerka, které jsou pečlivě namíchány z prémiových mouk Pernerka a neobsahují žádná nežádoucí aditiva.

Jaké chlebové směsi jsou v nabídce?

V současné době máme tři směsi s označením Chléb Pernerka – vícezrnný, slunečnicový a žitnopšeničný. Upéct chleba z naší směsi je opravdu snadné. Stačí vybranou směs smíchat s 380 ml vody, nechat alespoň 30 minut kynout a pak dát péct do trouby rozpálené na 210 stupňů na dobu 45–60 minut. Jediné, na co je třeba dát si pozor, je nepoužít studenou vodu, to by těsto špatně kynulo. To je vše. Nemusíte mít žádné zkušenosti s pečením chleba, přesto se do jeho pečení můžete bez obav pustit. Je to opravdu jednoduché. Pro velký zájem ze strany zákazníků o uvedené směsi jsme v současné době začali uvažovat o rozšíření počtu nabízených chlebových směsí o další druhy.

Co když chci mít chleba z Pernerky, ale nechce se mi péct? Co pak?

I s tím vám pomůžeme. Díky vývoji receptur, které odpovídají trendům ve zdravé výživě, si můžete poctivě upečený chleba koupit v běžné obchodní síti. Například v síti prodejen Albert je v nabídce Mlynářský chléb z žitné Pernerky, v Lidlu BIO chléb Pernerka z BIO žitné Pernerky. Pečivo z Pernerky najdete i v řadě různých pekařství.

Ne každý je zkušený pekař nebo cukrář. Co byste čtenářům doporučil?

Aby se nebáli a pustili se do pečení doma. Je to skvělá věc a nemusíte se jí bát. Pro začátek je samozřejmě lepší vybírat jednodušší recepty. Nebojte se k pečení vzít i děti. Bude to trošku náročnější, ale výsledek rozhodně stojí za to. Uvidíte, že pečení s dětmi bude zábavné, protože čas společně strávený s dětmi je ten nejhezčí. Navíc to prospívá i dětem, protože se učí nové dovednosti a rozvíjejí své schopnosti. A zkoušejte nové věci a využívejte i jiné mouky, než jste zvyklí.

Kde se dá mouka Pernerka a chlebové směsi koupit?

Mouky Pernerky i všechny tři chlebové směsi Chléb Pernerka jsou k dostání v běžné obchodní síti nebo na našem e-shopu.