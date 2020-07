RegioJet nabídne vlak do Budapešti za čtyři stovky. Není to dumping, hájí se

Soukromý dopravce RegioJet začne od 31. července jezdit se svými vlaky do Budapešti. Prodlouží trasu dvou párů vlaků, které jezdí dosud z Prahy přes Brno do Vídně. Cena jízdenky z Prahy do Budapešti bude začínat na 399 korunách. Dopravce tvrdí, že provoz vlaků bude přesto ziskový.