Dvacet hodin ve vzduchu. Padesát statečných poletí z New Yorku do Sydney

Dosud nejdelší pravidelnou linkou je osmnáctihodinový let ze Singapuru do amerického Newarku. Páteční let Qantasu si tak může připsat prvenství nejen pro aerolinku, ale i pro celé letecké odvětví. Více než 16 000 kilometrů dlouhý let je prvním ze tří, které firma plánuje. Všechny jsou součástí výzkumného projektu Sunrise, informuje letecký web Airline Ratings.

Na testovací lety společnost použije letoun Boeing 787-9 Dreamliner. Toho pátečního se účastní přibližně 50 pasažérů. Na palubě budou kromě techniků a výzkumníků přítomni i zástupci médií a ředitel společnosti Qantas, Alan Joyce.

Postupující pokrok v letectví dlouhým letům přeje. Výrazně je usnadňují lepší způsoby zpracování paliva, schopnost letadla uletět delší vzdálenost i zautomatizování funkcí pomocí nových technologií. Důležitým faktorem je však i ten lidský. Otázkou totiž stále zůstává, jak takto dlouhé lety zvládnou pasažéři.

Dehydratace, vysoký tlak či dezorientace

Dlouhé lety představují pro člověka mnoho rizik. Kromě únavy, zaléhání uší či možné dehydratace může dojít i k závažnějším problémům, jako je například rapidní zvýšení krevního tlaku nebo vznik trombózy.



Let představuje výzvu i pro vytrvalé letadlové spáče. Posun o 15 časových pásem může způsobit dezorientaci, zvyšuje se také riziko umocnění běžných zdravotních problémů při létání. Patří mezi ně například vysychání očí, popraskání rtů, suchá pokožka či bolesti hlavy.



Kvůli zdravotním rizikům budou na palubě i vědci z Univerzity Monash v australském Melbourne. Ti budou před letem, během něj i po něm sledovat hladiny melatoninu v těle posádky. Navíc budou piloty po celou dobu letu sledovat přístrojem EEG, který bude monitorovat jejich mozkovou činnost a ověřovat, jestli jsou stále dostatečně ostražití.

Testovací lety se provádějí hlavně kvůli doladění celého chodu dlouhých letů. Řešit se bude spánkový režim zaměstnanců, nutnost volného pohybu po kabině kvůli letu, úpravy designu kabiny pro větší komfort i možnosti zábavy.



„Jsme první aerolinkou, která projevuje takovou míru odhodlání ve snaze zlepšit dálkové lety. Naším hlavním cílem je minimalizovat jet lag a vytvořit příjemné prostředí, ve kterém naši pasažéři budou chtít strávit svůj čas a užijí si příjemný a ničím nerušený let,“ uvedl Joyce pro web Business Insider.



Testuje se i komfort posádky

Dalším problémem u takto dlouhého letu je komfort posádky. Podle předpisů totiž smějí piloti a letušky pracovat pouze určitý počet hodin, bude tak nezbytné jich mít na palubě více. Jen tak budou mít všichni zaměstnanci čas si odpočinout. Sporná je však i kvalita spánku, jelikož odpočívací kabiny pro posádku jsou malé a často nepříliš komfortní.

„Je pro nás nesmírně důležité, aby (posádka) měla dostatek spánku a mohli tak při službě podávat skvělé pracovní výkony,“ říká Joyce.



V případě, že by se let osvědčil a měla by být zavedena pravidelná linka, by Qantas potřeboval povolení od australského Úřadu pro civilní letectví. Posádka by totiž musela být ve službě více než 20 hodin a i s předepsanými pauzami na spaní by bylo nezbytné uzavřít nové pracovní smlouvy s piloty.



Kromě potíží však dlouhé lety bez přestupů přináší i pozitiva. V současné době trvá cesta z New Yorku do Sydney okolo 24 hodin, a to ještě v případě, že je po cestě jen jeden přestup bez dlouhého čekání. S delším přestupem se pak celkový čas cesty může vyšplhat až na 40 hodin. Kromě rychlejšího přesunu by také cesta bez nutnosti přesedat na jiné letadlo a podstupovat mnoho kontrol také nepochybně zvýšila pohodlí pasažérů.

Dlouhé lety jsou oblíbené

Nejdelší let současnosti, linka Singapur–New York, se těší velké oblibě. Podle průzkumů je hlavním faktorem právě ušetřený čas na cestě. „Máme mnoho stálých pasažérů, kteří mezi New Yorkem a Singapurem cestují i několikrát měsíčně. Celkový součet ušetřeného času je pak opravdu markantní,“ uvedly Singapore Airlines, které spojení provozují.



Asijská aerolinka na doposud nejdelším letu nabízí pouze první a business třídu. Společnost Qantas zatím neoznámila, zda se hodlá držet stejné strategie.



S dlouhými lety už má společnost Qantas zkušenosti. Její nejdelší současnou linkou je let z Londýna do Perthu. Ten trvá 17 hodin a v prvním roce svého fungování přepravil 155 tisíc pasažérů. „Zavedení této linky předčilo naše očekávání,“ pochvaloval si ředitel Qantasu.

Pravidelně nejdříve za dva roky

Případné zavedení pravidelné linky New York-Sydney by bylo reálné až v roce 2022. Současná letadla totiž zatím nejsou schopná takto dlouhý let absolvovat tak, aby mohl být letoun plně obsazen pasažéry. Jak Airbus, tak Boeing však v současnosti pracují na vývoji nových letadel, která by takovou výzvu mohla zvládnout.

Úspěch linky závisí také na ekonomických faktorech. „Zavedení pravidelné linky by bylo skvělé a jsme z této představy velmi nadšení. Na druhou stranu, celé je to pouze obchodní rozhodnutí, které musí souznít s celou ekonomickou strategií firmy,“ doplnil Joyce.

Plánovaná cena letenek zatím není známa. Qantas očekává, že let budou využívat především byznysmeni, kteří letenku dostanou od své firmy. Od tohoto očekávání se nejspíš bude odrážet i její cena.



Dalším letem z projektu Sunrise bude trasa Sydney–Londýn. Ta bude ještě o 800 kilometrů delší a let tak prodlouží o další hodinu.



Rekord dosud držela aerolinka Singapore Airlines se svým letem ze Singapuru do New Yorku: