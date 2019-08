Přes 19 hodin v letadle. Qantas otestují, zda lidé nejdelší let vydrží

Ze singapurského letiště odstartoval loni airbus, aby po osmnácti a půl hodinách a 15344 kilometrech usedl na plochu newyorského vzdušného přístavu Newark. Dobyl tak pro Singapore Airlines prvenství v kategorii „nejdelší pravidelný let světa“, když na druhé místo odsunul trasu konkurenčního Qantasu.

Australské aerolinky si však prvenství hodlají vzít během následujících let zpátky. Zajistit jim je mají lety na trase Sydney – New York a Sydney–Londýn o délce 17 tisíc kilometrů. Každá by měla trvat přes 19 hodin v závislosti na podmínkách letu. Podle šéfa Qantasu Alana Joyce představuje přímé spojení metropolí „nejzazší hranici letectví“.

Dosahování „nejzazších mezí“ se obvykle neobejde bez krycího jména (Australani přišli s „operací úsvit“) a bez náročné fyzické přípravy. Není totiž zřejmé, zda průměrný lidský organismus takovou vzdušnou „štreku“ přečká bez úhony. Proto letoun Boeing 787-9 Dreamliner v barvách Qantas ještě letos podnikne nejméně tři testovací lety se 40 lidmi na palubě.

U dobrovolníků z řad zaměstnanců aerolinek budou lékaři sledovat případné změny v krevním oběhu, které by mohly vyústit v nebezpečnou trombózu. Dále ohlídají příjem potravy a tekutin a podle hladiny hormonu melatoninu budou odhadovat dopady jet legu, tedy odtržení biologických hodin pasažérů od času na hodinkách.

Pokusní králíci se stanou také z posádky. Na tak dlouhém letu se budou muset pravděpodobně prostřídat hned čtyři směny, na jednu by měly připadat zhruba čtyři hodiny. Piloti dostanou „čepice“ s EEG, aby mohli lékaři sledovat změny v jejich reakcích a dokázali lépe odhadnout, kdy se do jejich výkonu začne promítat únava.

Bez tělocvičny a bez jeslí

Ze všech dosavadních průzkumů leteckých společností vyplývá, že pasažéři preferují lety bez přestupu. Aerolinky se jim proto snaží vyjít vstříc, přičemž první tři nejdelší lety aktuálně provozují Singapore Airlines (let zmíněný v úvodu článku), Qatar Airlines (Auckland–Dauhá; 14535km) a Qantas (Perth–Londýn; 14449km).

Delším letům by se však měla přizpůsobit také letadla. Původně měl Alan Joyce představy, že by pasažérům na palubě mohly sloužit třeba tělocvična, jesle nebo by měli k dispozici lůžka. Jenže pak ho suchá čísla vrátila do reality – stroj s takovými dispozicemi by totiž nevydělal dost peněz.

Vybavení navíc by zvýšilo hmotnost letounu natolik, že by se musel snížit počet pasažérů, což by znamenalo méně peněz za letenky. A provozovat ztrátové spojení jenom kvůli prestiži spojené s nejdelším letem Qantas nehodlá.

V ideálním případě by letadla měla létat od roku 2022. Šéf Qantasu nicméně o termínu hovoří velmi opatrně a se spoustou kdyby. Pokud testy dopadnou dobře, mělo by vedení rozhodnout o přesném datu nasazení nové linky do konce letošního roku.

Zatím však není ani zřejmé, kdo nakonec letoun pro cestu přes půl světa dodá. Qantas létají jak se stroji Boeingu, tak s evropskou konkurencí od Airbusu. A ikdyž americký výrobce získá díky testovacímu dreamlineru výhodu, nakonec se budou Qantas pravděpodobně rozhodovat mezi modelem Boeing 777X, který však zatím komerčně nelétá, a Airbusem A350, který spojuje Singapur s New Yorkem.

Inženýři při konstrukci těchto strojů použili méně kovů, zato více lehkých karbonových komponentů, což se odrazilo na celkové spotřebě stroje. Díky vyššímu podílu nekovových komponentů je možné v kabině udržovat vyšší vlhkost vzduchu, vysušená kůže a pálení očí totiž patří k častým stížnostem pasažérů. A v neposlední řadě je možné kabinu více tlakovat, takže se zmírňují potíže se změnami tlaku a není nutné tolikrát polykat „naprázdno“.