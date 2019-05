Vepřové maso dovezené do Česka je 10 dní staré, říká Jandejsek

Ideálně by se vepřové maso, které déle nezraje jako hovězí, mělo dostat na pulty obchodů do tří dnů, míní Jandejsek, to se však zejména v případě Španělska neděje.

„Například ve Španělsku se prodává maso na burzách. To co zbude, se vakuuje do pytlů a míří do Česka. Je to v podstatě 10 až 12 dní staré maso. Poznáte to jednoduše. Je podstatně tmavší než čerstvé, které se dostane na trh třetí den po porážce a má krásně světlou, růžovou barvu,“ uvedl šéf Agrární komory, jehož společnost Rabbit - Trhový Štěpánov se sama věnuje chovu prasat.

Maso na 15 dní

Jandejsek však připouští, že na chuť to vliv nemá. Řetězcům a obchodníkům však zbývá mnohem kratší doba na to, aby zboží prodali. „Maso od porážky vydrží chlazené a vakuované asi 15 dní,“ dodal.

Podle předsedy Svazu chovatelů prasat Josefa Luky čerstvé výsekové maso vydrží 3 až 4 dny. V případě dovozů jde však o vakuované maso, kde žádná jednotná legislativa neurčuje lhůty spotřeby. „Každý výrobce dává jinou dobu a ručí za nezávadnost. Španělsko je výjimečné v tom, že garantuje až 25 dní. Podle zkušeností našich členů drží, nebývá kontaminované. Ale třeba Německo a jiné země dávají garanci mnohem kratší, kolem 12 dnů,“ popsal.

Ze Španělska se podle databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu loni dovezlo do České republiky téměř 66 tisíc tun vepřového masa za 3,6 miliardy korun. vychází to 25 korun na kilogram, pultová cena v Česku je samozřejmě mnohem vyšší. Španělsko je po Německu druhým největším dovozcem, a jeho role jakožto dodavatele tuzemských obchodů významně posiluje. Kryje zhruba 25 procent tuzemské spotřeby.

Česko dováží šest z deseti kilogramů vepřového

Soběstačnost České republiky ve vepřovém mase dlouhodobě klesá. V minulých letech se pohybovala od 36 do 39 procent. Šest z deseti kilogramů se tak dováží.



Důvodem, proč tuzemští chovatelé mnohdy nedovedou konkurovat dovozům, jsou podle Jandejska také štědřejší zahraniční podpory z národních rozpočtů. „Například v Belgii chovatelé na každý kilogram masa, který vyvezou, získají 14 korun. Také podpory na welfare jsou podstatně vyšší než u nás. To si Česko nemůže dovolit,“ řekl.

Problémem sektoru je podle něj i vývoz obilí, které míří z poloviny na export. „S tím vyvážíme obrovské množství fosforu, který je potřeba mít v zemi a je důležitý ke kvetení a zrání plodin. Protože doplňovat ho musíme, dováží se z Alžírska, Argentiny, Afriky nebo východního Ruska,“ uvedl.

Tuzemští chovatelé prasat si v posledních letech stěžovali na stav sektoru, který čelí velké konkurenci. V posledních měsících se situace zlepšila. Důvodem je zejména velká epidemie afrického moru v Číně, který může snížit tamní produkci vepřového až o 20 procent. Čína spotřebuje polovinu světové produkce a sama musí toto červené maso dovážet.