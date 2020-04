Co nejchytřejšího umí prase?

Je to relativně inteligentní zvíře. Ale mít ho doma jako psa, to asi není to pravé. Vím, o čem mluvím. Pojďte se mnou. (Vstává ze židle, vychází na chodbu, otevírá dveře do vedlejší místnosti a volá: „Mini! Mini!“ Za okamžik přibíhá rozkošné miniprasátko a vrtí ocáskem.)