Banky rozdaly dvakrát více hypoték než loni. Lidé se bojí nárůstu sazeb

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v březnu 32,7 miliardy Kč. To je o 10,2 miliardy více než v únoru 2021. Proti březnu 2020 je to o 16,4 miliardy, tedy o 101 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.