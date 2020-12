PŘEHLEDNĚ: Zdraží energie, potraviny i auta. Hypotéky zůstanou levné

Kdo čekal, že pandemie koronaviru by mohla podstatně srazit ceny, ten se mýlil. Naopak. Na růst cen se musejí Češi připravit i v příštím roce. Byť už by neměl být tak rychlý jako letos. Ceny by se podle ekonomů měly napřesrok zvednout o více než dvě procenta. Tedy méně než letos i loni, kdy se celková inflace pohybovala kolem tří procent.