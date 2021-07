Kdo zaplatí zelený bruselský balík? Hostem Rozstřelu bude analytik Tomáš Jungwirth

Sdružení, která rychlý přechod k zelenější Evropě prosazují, vnímají návrhy jako šanci pro modernizaci průmyslu. Podle mnoha expertů však budou muset výrobci vyšší náklady zahrnout do cen a zdraží všechno. Vedle většího využívání zelené energie, energeticky úspornějších budov či uhlíkového cla chce Komise rozšířit systém emisních povolenek. Kromě energetiky a průmyslu by se do něj měly zapojit i doprava a sektor budov.

Jedním z nejkontroverznějších plánů je návrh, aby od roku 2035 zůstaly v prodeji pouze vozy s nulovými emisemi. Znamená to konec prodeje aut se spalovacím motorem. Komise tento rok stanovila s výhledem na uhlíkovou neutralitu o patnáct let později. Představuje si, že v půlce století už po evropských silnicích auta na benzin či naftu jezdit nebudou.

Návrh balíku zákonů, který dnes představila, musí projednat členské země EU a evropský parlament. Během schvalování se bude řešit i ekonomický dopad. Kvůli novému systému emisních povolenek totiž zdraží doprava - a tím i zboží a služby - nebo vytápění. „Obyvatelé EU se tedy vskutku stanou součástí nebývalého společenského experimentu, který pro ně bude znamenat hlavně jedno: zdražování,“ upozornil ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.