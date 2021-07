Evropa představí plán boje s emisemi. Spalovací motory to mají spočítané

Předsedkyně evropské komise podporuje stanovení pevného data, od kterého musí být všechny vyráběné vozy bez emisí.



EU se podle komise má stát klimaticky neutrální. V tomto hraje důležitou roli automobilový průmysl.

„Stanovíme časový rámec, do kterého musí být všechna auta bez emisí,“ uvedla Ursula von der Leyenová pro Süddeutsche Zeitung. V posledních několika týdnech několik automobilek oznámilo, že v letech 2028 až 2035 přejde na bezemisní výrobu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (10. června 2021)

Bez přesného plánování by podle von der Leyenové nebyl naplněn plán do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

„Jak změní svou výrobu, je na samotných výrobcích,“ zdůraznila politička. „Vědí nejlépe, jak vyvíjet nová auta nebo nová paliva.“

„Kromě elektromobilů mohou být spalovací motory také klimaticky neutrální, pokud jsou poháněny vodíkem nebo syntetickými palivy.

Pokud jsou tyto zdroje energie vyrobeny správně, neprodukují žádné další skleníkové plyny,“ píše Die Welt a dodává, že nové požadavky EU by mohly výrobce automobilů dostat do kouta.

Podle von der Leyenové „ekonomika náročná na CO₂ dosáhla svých limitů“.

Ve středu 14. července má Evropská komise předložit legislativní návrhy v takzvaném balíčku „Fit for 55“, jejichž cílem je zajistit dosažení evropských cílů v oblasti ochrany klimatu do roku 2030. Poté je musí projednat členské státy a Evropský parlament.

„Prakticky každé odvětví s vazbou na mobilitu bude podléhat novým standardům a požadavkům: výrobci vozidel, výrobci pohonných hmot, letecké společnosti, železniční společnosti...“ píše magazín Autoweek.

Cílem navrhovaných opatření je snížit do roku 2030 skleníkové plyny nejméně o 55 procent pod úroveň roku 1990. To má být nezbytným předpokladem pro zajištění toho, že do roku 2050 se do atmosféry nedostanou žádné další plyny poškozující klima.

Cílem je učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent na světě. Reuters uvádí, že EU produkuje pouze 8 % celosvětových emisí. „Čína a Spojené státy, dva největší producenti emisí na světě, si stanovily cíl cesty k nulovým emisím, ale zatím nemají stanovená pravidla.“

Kromě časového rámce pro vozidla bez emisí chce komise navrhnout také celounijní systém obchodování s emisemi pro odvětví dopravy a stavebnictví.

To by znamenalo, že fosilní paliva, jako je uhlí, zemní plyn nebo ropné produkty využívané pro vytápění nebo přepravu osob a zboží, by zdražila.

„Silniční doprava je jediným odvětvím, ve kterém se emise v posledních letech dokonce zvýšily,“ uvedla von der Leyenová. „Tomu musíte čelit. Současně vytvoříme sociální fond speciálně pro náklady na klima.“

„Zajímavá budou rovněž nová pravidla pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, jako jsou dobíjecí stanice pro elektromobily, a aktualizace směrnice o energii z obnovitelných zdrojů, která stanoví cíle pro podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě,“ dodává Autoweek.

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) krátce před zveřejněním balíčku varoval komisi EU, že kurz je příliš tvrdý: „Jsem přesvědčen, že všichni výrobci automobilů a nákladních vozidel si jsou vědomi, že existují přísnější požadavky. Musí však být technicky proveditelné. A pokud měníte specifikace každých šest měsíců, plánování zabezpečení se stává obtížným.“

Podle Scheuera je případě osobních automobilů řešením elektrický pohony. U nákladních vozidel musí více spoléhat na vodík.