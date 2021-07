Cíle pro elektromobilitu nesmí poškodit český průmysl, prohlásil Babiš

Soubor klimatických návrhů unijní exekutivy obsahuje například konec výroby benzinových a dieselových aut, zpoplatnění emisí z dopravy či vytápění budov nebo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. Více o návrhu, který má vést k zákazu spalovacích aut po roce 2035, čtěte zde.

„Opakovaně říkáme, že ty cíle musí být takové, aby nepoškodily náš průmysl, aby nepoškodily automobilový průmysl, že to musíme dělat s rozumem, a ne s nějakou ideologií,“ řekl premiér. Uvedl, že podle prvních zpráv, které má, si myslí, že cíl evropské komise je extrémně ambiciózní. Dodal, že protože návrh nezná do detailů, není ještě schopen dát k němu zásadní stanovisko.

Babiš bude v pátek jednat s místopředsedou komise Fransem Timmermansem. O plánu bude diskutovat s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem i dalšími ministry. „Zaujmeme samozřejmě k tomu stanovisko a podle toho i vláda bude schvalovat mandát všech ministrů na rady, kde se o tom bude jednat,“ řekl Babiš.

Komise mimo jiné navrhuje, aby nové vozy v EU od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého, což zásadně prodraží a prakticky znemožní jejich výrobu. Brusel rovněž navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Průmyslové podniky či aerolinky by měly přijít o bezplatné povolenky.

Unijní exekutiva plánuje také zavést takzvané uhlíkové clo, které by měly platit podniky vyvážející do EU neekologicky vyráběné produkty jako ocel, hliník, cement, hnojiva či elektřinu. Podle zástupců českých odborových asociací a svazů budou důsledky návrhů pro ČR značné a vláda by měla analyzovat, jaké náklady přinesou a jak je financovat.