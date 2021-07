Strach z kolapsu: v USA a Německu řeší, jak omezit nabíjení elektromobilů

Kalifornský provozovatel elektrické sítě Independent System Operator vyhlásil ve dnech 17. a 18. června kvůli vysokým teplotám takzvaný „flex alert“, tedy opatření, které vyzývá uživatele, aby dobrovolně šetřili elektrickým proudem a tím předešli kolapsu sítě. V Kalifornii byl vyhlášen 17. června od 17 do 22 hodin a další den od 18 do 21 hodin.



Především majitelé elektromobilů byli podle magazínu efahrer.de vyzváni, aby v tomto časovém rozmezí nenabíjeli své vozy, protože by to mohlo vést k masivním omezením v dodávkách elektrické energie. Zároveň měli lidé nastavit domácí termostaty na teplotu 25 stupňů nebo vyšší. I elektronické přístroje jako notebooky či smartphony měli nabít před dobou „flex alertu“, neměly se používat myčky, pračky a další domácí spotřebiče s vysokou spotřebou elektrické energie.

Podle magazínu Focus vládnou v sousedním Německu nyní obavy, zda se totéž nebude týkat i jejich země. Výstavba a rozšiřování elektrické sítě tu totiž nyní probíhá masivním tempem, problém však může nastat v souvislosti s tím, jak německá vláda tlačí na přechod k solární a větrné energii, která není k dispozici vždy, když je potřeba. A elektromobily se většinou nabíjejí právě v noci, kdy tato „zelená“ energie není k dispozici.

Spolková vláda k tomu proto připravuje zákon. „Nejen u elektromobilů, ale i u tepelných čerpadel a topení na noční proud, má být dálkově řízeno dodávání elektrického proudu. Nucená pauza má být pod názvem ‚vyhlazení špičky‘ zakotvena v paragrafu 14a pozměněného zákona o energetickém hospodářství,“ informoval před několika měsíci časopis Welt. Spolkové ministerstvo hospodářství na oznámení návrhu zákona reagovalo: „Jedná se o návrh v pracovní rovině, který zatím nebyl schválen ministrem,“ cituje list mluvčí ministerstva.

Svaz automobilového průmyslu (Der Verband der Automobilindustrie, VDA), který na přání politiků elektromobilitu propaguje a rozvíjí, varuje: „Co se nazývá vyhlazení špičky, znamená pro zákazníky prostě vypnutí,“ uvedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová v rozhovoru pro Welt. „Pokud to přijde, bylo by to pro všechny majitele elektromobilů a podniky, které nyní elektromobily na trh uvádějí, velmi špatné.“

V Česku podle dodavatelů energie aktuálně nic podobného není na pořadu dne. Elektromobilů je zatím málo, energie dostatek a dodavatelé chtějí jít spíše cestou motivace než represe. K dálkovému vypínání by také byla nutná změna zákona.

„V síti veřejných stanic i při dobíjení v domácnostech a ve firmách mohou řidiči bez omezení využívat celého časového spektra dne,“ okomentoval pro iDNES.cz tiskový mluvčí ČEZ Martin Schreier. „Existují samozřejmě stanice v lokalitách, kam je dlouhodobě možné přivést omezený výkon. To se pak projevuje i snížením disponibilního výkonu stanice. Další omezení může nastávat v místech, kde je tak silná poptávka po dobíjení, že stanice jsou často obsazené a řidiči na svou šanci musí určitý čas čekat. Nic z toho ovšem nesouvisí s plošným omezováním kvůli stabilizaci sítě.“

Pokud by byl problém se stabilitou sítě, mají čeští dodavatelé spíš připravena motivační řešení. „Řešením v podmínkách České republiky je podle nás spíše rozložení poptávky po dobíjení v čase. To znamená nejít jen cestou restrikcí a omezení ale vytvořit pro řidiče i pozitivní motivaci, aby dobíjeli v málo frekventovaných dobíjecích časech. Jde například o zvýhodněné podmínky pro čerpání energie v určitých časových rozmezích, slevy a zvýhodněné paušály pro čerpání mimo ‚špičku‘ atd.,“ říká Schreier.

Petr Holubec z Pražské energetiky to vidí podobně: „Připravujeme taková opatření, aby naše síť byla schopna zvládnout i výrazně vyšší podíl elektromobilů ve vozovém parku ČR. Takovým opatřením je kromě posilování distribuční soustavy a jejího pochytřování i systém chytrého nabíjení. Některé z námi dnes nabízených domácích wallboxů umíme řídit pomocí hromadného dálkového ovládání – obdobně jako například akumulační vytápění nebo bojlery pro ohřev vody, a poskytnout třeba v době nízké potřeby elektřiny i levnější proud (nízký tarif). To znamená, že elektromobil připojený po celou noc se nemusí dobíjet kontinuálně (např. 6 hodin mezi 18:00, kdy ho do zásuvky zapojím, až do 24:00), ale podle potřeby energetické sítě kdykoli v průběhu noci tak, aby byl naplno dobitý ráno, kdy to zákazník potřebuje.“