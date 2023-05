Dlouholetého šéfa Svazu průmyslu Hanáka nahradí Rafaj z Heimstaden

„Na prvním místě musí být český produkt. Není možné, aby si Česká republika sama ještě více zpřísňovala podmínky, které EU navrhuje,“ uvedl Rafaj základní prioritu, kterou plánuje během svého prezidentství ve svazu prosazovat.

„Příkladem je třeba oblast digitalizace. V Česku i mimo města je nutné optické kabely zakopávat do země. Přitom v sousedních zemích je možné vést optiku po povrchu, což je levnější a rychlejší na výstavbu. Přísnější máme i pravidla pro výstavbu budov, nebo pro migraci zahraniční pracovní síly,“ přiblížil pro MF DNES hlavní prioritu Rafaj.

Funkční období nového prezidenta potrvá do roku 2027, zvolený byl 60 procenty hlasů. Kromě Rafaje bylo do prezidia svazu zvoleno šest viceprezidentů včetně Daniela Beneše, Františka Chaloupeckého nebo Milany Jabůrkové.

Kromě prosazování českých výrobků se nový šéf tuzemských průmyslníků plánuje zabývat úpravou evropské zelené politiky. Tu podle svých slov podporuje, není ale možné, aby zelené ambice zásadně poškozovaly konkurenceschopnost českých výrobců. Česká výroba je totiž na rozdíl od řady ostatních unijních zemí ve velké míře zaměřena na těžký průmysl. Je proto potřeba vyjednat s Unií takové podmínky transformace, aby ji čeští výrobci zvládli.

Mezi další body svého programu zařadil Rafaj oblasti digitalizace, trhu práce, kde by bylo potřeba rozšířit možnost částečných úvazků, nebo tlak na výstavbu dopravní infrastruktury. Konkrétně zmínil délku příprav dálniční výstavby či neustálé čekání na výstavbu vysokorychlostních tratí.

Řešit bude i vládní snahu o ozdravení veřejných financí. V nedávno oznámeném balíčku vládních škrtů je celá řada opaření, které podle Rafaje jdou proti firmám a zaměstnancům, o kterých chce nově zvolený prezident svazu s kabinetem Petra Fialy jednat.

Problém má třeba s očekávanou miliardovou úsporou související se zdaňováním firemních benefitů. Ta by podle vlády měla do státní kasy přinést zhruba miliardy korun, podle Rafaje se to ale v takovéto míře nestane.

„Vláda očekává, že po zdanění přesunou zaměstnavatelé finance určené na benefity pro zaměstnance klasicky do mezd, kde se zdaní běžným způsobem,“ uvedl Rafaj. To ale řada z nich podle něj neudělá, lidé tak jen přijdou například o stravenky nebo sportovní poukazy.