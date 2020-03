Likérky Stock a Rudolf Jelínek začnou vyrábět chybějící dezinfekci

Každá ze společností postupuje trochu jinak. Společnost Stock Plzeň Božkov vyrobí v průběhu tohoto týdne odhadem 90 tisíc lahviček o objemu 0,2 litry s aromatickým dezinfekčním prostředkem, který bude vhodný na ruce.

Podle vyjádření společnosti je po dohodě s Potravinářskou komorou a ministerstvem zemědělství zdarma poskytne státu a část zaveze přímo řetězcům s potravinami, které je použijí pro ochranu svých zaměstnanců.

Vyrábět dezinfekci je připravena také firma Rudolf Jelínek. „Na schůzi Potravinářské komory jsme potvrdili naši schopnost a v případě zájmu i připravenost realizovat výrobu dezinfekce, ale fakticky jsme v tomto nebyli osloveni žádnou státní institucí,“ uvádí Miroslav Motyčka, obchodní a marketingový ředitel společnosti Rudolf Jelínek. Jak ale dodává, protože registrují zájem spotřebitelů o dezinfekce, rozhodli se je vyrábět a prodávat i oni.

„Půjde o spotřebitelské balení konzumního lihu o síle 76 procent v půllitrových lahvích, s etiketou obsahující jednoduchý návod na přípravu základní dezinfekce,“ doplňuje Motyčka. Cena ale bohužel podle něj nemůže být úplně nízká, protože vyrábět budou z konzumního lihu a z toho musí být odvedena spotřební daň, v tomto případě zhruba 123 Kč a z ní ještě DPH.

„Cenu takového výrobku bychom rádi udrželi na smysluplné úrovni, pravděpodobně se vejdeme včetně všech nákladů a daní do 250 korun za půllitrovou láhev,“ uvádí s tím, že rádi by v pátek stáčeli a přes víkend začali zásobovat první spotřebitele přes jejich e-shop a později případně přes další distribuční kanály.

Volnější kapacity díky zavřeným restauracím

Levnější by mohla být dezinfekce z denaturovaného lihu (kde se neplatí spotřební daň), ale to by vyžadovalo jak změny ve výrobě, tak povolení týkající se daňového skladu. Stock podle svého vyjádření používá denaturovaný líh.

Stock navíc poskytne podle svého vyjádření dezinfekci také ve velkoobjemových kontejnerech Plzeňskému kraji a městu a bude sloužit především pro záchranáře a příslušníky hasičských sborů. Stát i Plzeňský kraj by měli dezinfekci obdržet ještě v průběhu tohoto týdne, uvádí za výrobce jeho ředitel Jan Havlis.

Výrobci alkoholu obecně mají teď volnější kapacity kvůli tomu, že došlo k zavření restaurací, kde se prodává významná část jejích produkce. Například v případě Rudolfa Jelínka dělá gastronomie v tomto období podle Motyčky zhruba polovinu jejich prodejů.

Samotná společnost Rudolf Jelínek také provozuje dvě restaurace a návštěvnické centrum, nyní zavřené. „Zásadní je pro nás dnes už zcela zjevný propad tržeb řádově o desítky procent, se kterým se budeme muset vyrovnat,“ uvádí Miroslav Motyčka. Jaké jsou dopady na produkci a prodeje Stocku, společnost neuvedla.