Mívali jsme rýži na 1,5 měsíce, dnes jsou to dny, říká šéf Podravka-Lagris

Jak vás ovlivnila nynější situace spojená se šířením koronaviru?

Aktuální dění v Česku a v podstatě v celém světě vnímáme velmi intenzivně. Je pochopitelné, že se lidé cítí nejistě a s ohledem na nově vzniklou situaci často ani nevědí, jak se tomu postavit. Lidé mají geneticky zakódováno, že se potřebují cítit bezpečně. A to bezpečno někteří řeší tím, že si dělají zásoby potravin. Z tohoto důvodu je samozřejmé, že je zvýšená poptávka po základních a trvanlivých potravinách, jako jsou rýže a luštěniny.

Abychom pokrývali zvýšenou poptávku, museli jsme navýšit výrobní kapacity až o 70 procent, což asi mluví za vše. Sice nejsme schopni pokrývat veškerou poptávku, ale fungujeme, zásobujeme trh a zatím nejsme v situaci, abychom se báli toho, že trh zůstane bez potravin.

Rýže a další trvanlivé potraviny patří k výrobkům, které jsou nyní v obchodech občas vyprodány. Nakolik se ze strany obchodů zvýšila poptávka?

Samozřejmě vnímáme neuvěřitelný nárůst poptávky po našem trvanlivém sortimentu. Rádi bychom vyšli vstříc všem zákazníkům (obchodům, pozn. red.), nicméně musíme přiznat, že to není v našich silách. Na druhou stranu se ale snažíme se zákazníky domluvit na eventuálním postupném plnění či prioritizaci jejich požadavků.

Rýži, luštěniny a další výrobky hlavně balíte, případně mícháte. Kolik procent, aspoň řádově, této vaší produkce zůstává v Česku a kolik jde na vývoz?

Nezásobujeme jen český trh, ale snažíme se naplňovat závazky vůči našim klíčovým zákazníkům i na ostatních trzích Evropy. Nicméně v Česku zůstává zhruba 80 procent naší aktuální produkce.

Změnil se tento poměr od začátku roku?

Poměr se zatím nemění. Chceme se chovat zodpovědně vůči všem zákazníkům, ne jenom na českém trhu. Pandemie jednou skončí, a proto nechceme ztratit důvěru žádného z našich zákazníků. Situace se dřív nebo později ustálí a pro nastartování ekonomiky bude důležité, aby se vše vrátilo do starých kolejí co nejdříve. A vývoz je klíčový nejen pro nás, ale pro celou českou ekonomiku.

Na webu píšete, že na skladování rýže využíváte čtyři sila po 500 tunách. Na jak dlouho vám obvykle tato zásoba vystačí? A jak je tomu v současné době?

Naše společnost prodává několik druhů rýže, které se dělí dle typu či podle krajiny původu. Zvýšený prodej registrujeme u všech druhů, nejvíce ale u těch klasických, jako je rýže loupaná a parboiled. Obvykle máme zásobu suroviny na 1,5 měsíce, zatímco v dnešní době u některých položek klesla zásoba na dny až týdny. Na trhu dočasně chybějí především položky z té – řekněme – nižší cenové kategorie. Nicméně další dodávky máme na cestě, takže nepředpokládáme, že bychom měli výpadek.

Rýži dovážíte z Číny, nebo z jiných zemí? Lze ji za současné situace importovat bez problémů a jak dlouho to trvá?

Rýži nedovážíme z Číny, jelikož Čína je vzhledem ke své vysoké spotřebě jejím importérem. Vozíme z jiných zemí jihovýchodní Asie. Dovoz rýže se všemi kvalitativními kontrolami, které naše firma provádí jak přímo v zemi odeslání, tak po příjmu, trvá zhruba tři měsíce.

Vzhledem k velikosti naší firmy máme uzavřeny nákupní smlouvy na delší období, které jsme domlouvali před několika měsíci. Právě tyto dodávky očekáváme v příštích týdnech.

O ostatní vaše produkty, jako jsou třeba luštěniny, je také tak velký zájem?

I u luštěnin cítíme zvýšenou poptávku. Z výživového hlediska patří k absolutní špičce a neprávem jsou nedoceňovány, zejména v této době jsou vhodným výrobkem, který by každý měl mít doma.

Odkud je dovážíte?

Luštěniny se vozí z různých zemí světa, například z Kanady, Etiopie, Ruska, Argentiny, Polska, Myanmaru a podobně.

Výroba u vás stále jede. Jaká jste museli zavést opatření?

Například prověřujeme všechny vstupující do areálu závodu, každému zaměstnanci jsme zakoupili půl litru dezinfekčního prostředku na ruce. Pro všechny zaměstnance jsme nechali ušít bavlněné roušky, které nám šije manželka našeho kolegy se svými dcerami. Dále všichni zaměstnanci, kteří jsou v přímém styku s řidiči nákladní dopravy, používají respirátory kategorie FFP3 a jednorázové rukavice. Respirátory se nám podařilo zakoupit včas, ještě před zákazem prodeje.

Ochranných pomůcek máte tedy dostatek?

I my zápasíme se zásobou ochranných pomůcek a chápeme, že aktuálně je nejdůležitější, aby tyto pomůcky byly dostupné hlavně pro zdravotníky a veřejnou službu. Na druhé straně i zaměstnanci potravinářských firem jsou v této době „veřejnými služebníky“, protože bez potravin by to nešlo. Proto chráníme naše zaměstnance všemi možnými a dostupnými prostředky.

Sháněli jste nyní další zaměstnance?

Všichni víme, jaká byla situace na trhu práce před vypuknutím pandemie. Nové zaměstnance ale nehledáme, snažíme se vše pokrývat z vlastních zdrojů, hlavně kvůli hygieně a hygienickým návykům, které mají naši zaměstnanci zažité. To, že výroba stále jede, je zásluha především našich zaměstnanců napříč celou firmou. Jsem jim velmi vděčný.