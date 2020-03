Sledujte živě ekonoma Jana Bureše k dopadům koronaviru na ekonomiku

9:00 , aktualizováno 9:00

Ekonomové odhadují, že mimořádná opatření omezující pohyb lidí a prodeje stojí ekonomiku až dvě miliardy korun denně. Zatím zřejmě nehrozí hromadné propuštění, to by se ovšem mohlo změnit, pokud by karanténa trvala déle. O dalších dopadech koronaviru na hospodářství bude mluvit hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš v přímém přenosu od 9:30.