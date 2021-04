I z učitelky může být ajťačka. IT potřebuje více žen, říká Dita Formánková

Poslední data Eurostatu ohledně žen v ICT za rok 2019 ukazují Českou republiku a Slovensko na posledních příčkách.

„Avast nedělá jen produkty pro bílé heterosexuální muže a je potřeba do dialogu dostat daleko víc talentů,“ říká. Firma dělá pravidelně například analýzu, zda mají ženy a muži na stejných pozicích v dané zemi stejné mzdy, Pokud ne, dorovná je. Nabízí velmi flexibilní prostředí, aby bylo snazší skloubit péči o děti a náročnou práci.

Jak se během covidu nastupuje do nové práce?

Jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela na vlastní kůži. Nastoupila jsem do Avastu na větší úvazek až v září, ale byla jsem tam jeden jediný den. Ani po rozvolnění opatření se do kanceláře nevrátím, protože jsem využila možnost práce odkudkoliv a kdykoliv. Nebudu lhát. Nastoupit do práce a nikoho osobně nevidět, je náročné. Ještě k tomu v angličtině a do role, jejíž obsahem je firemní kultura. Ale je to u nás nový normál a čím dřív se to naučíme, tím lépe.