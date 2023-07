Studentek technických oborů je stále málo. O svých vlohách mnohdy neví

Přestože počet studentek technických a ICT oborů na vysokých školách v Česku od začátku tisíciletí stoupá, jsou tyto obory stále dominantou mužů. Důvodů pro tuto nevyváženost může být několik.

„Jako první můžeme říct, že v historii byly s tím počítačem zobrazováni především muži, obzvlášť v osmdesátých letech,“ vysvětlil Jan Schönbauer z organizace Czechitas, která poskytuje ženám kurzy v oblasti IT.

„Další vliv je ten, že ženy a dívky jsou docela odrazovány od matematicko-vědních oborů na základních a středních školách,“ dodal Schönbauer. Dalším problémem je podle něj nedostatečná provázanost užití předmětů, jako je matematika a informatika, s běžným životem.

Technické a ICT obory studují hlavně muži

Informačním a komunikačním technologiím (ICT) i technickým oborům na vysokých školách dominují co do počtu muži. To potvrzuje i analýza ČSÚ. Ženy tvoří 28 procent studentů technických oborů, na ICT oborech je pak podíl pouhých 18 procent. Přitom poměr žen a mužů napříč českými vysokými školami bez ohledu na obor je 56 ku 44, ženy tak tvoří mírnou většinu.

I přesto lze oproti roku 2001 pozorovat u podílu žen výrazný nárůst. Na počátku tisíciletí tvořily ženy na technických oborech větší pětinu, na ICT oborech pouhých 5 procent.

ČSÚ rovněž poukázal na to, že vyšší zastoupení žen studujících v Česku informační a komunikační technologie je mezi cizinci, než mezi Čechy. Ženy s českým státním občanstvím tvořily pouhých 15 procent českých studentů, zatímco cizinky představovaly mezi studenty z ciziny téměř čtvrtinu. Na technických oborech byl poměr studentek a studentů s cizím státním občanství ještě vyrovnanější - 37 ku 63.

ICT obory ČSÚ rozděluje ICT obory na používání počítačů, návrhy a správa databází a sítí, vývoj a analýzy softwaru a aplikací, dále také interdisciplinární obory a obory, které nejsou zařazeny mezi výše zmíněné. Technické obory Technické obory dělí ČSÚ na podobory inženýrství a strojírenství, výroba a zpracování, architektura a stavebnictví, interdisciplinární obory a obory, které nejsou zařazeny mezi výše zmíněné.

Například Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (MU) v Brně loni evidovala 1128 nových studií, z toho 207 tvořily ženy a zbylých 921 muži. V případě žen se jednalo o 135 nových studií v bakalářském, 65 v magisterském a 7 v doktorském programu.

„V roce 2022 bylo celkem 433 absolventů, z toho 87 žen,“ uvedl mluvčí MU Radim Sajbot. V roce 2013 tvořilo na Fakultě informatiky MU 1001 nových studií v bakalářském, magisterském a doktorském programu celkem 119 žen a 882 mužů, o pět let později představovaly z celkového počtu 1137 nových studií 216 žen (z toho bylo 147 nových studií v bakalářském, 54 v magisterském a 15 v doktorském programu).

„Zahrnuje klasické prezenční i kombinované formy studia, ale ne programy celoživotního vzdělávání,“ upřesnil Sajbot a upozornil, že data znázorňují počty nových studií. Lidé studující více oborů na stejné fakultě tak jsou započítáni vícekrát.

Nepoměr žen a mužů v zájmu o ICT a technické obory lze sledovat také na podaných přihláškách například na Fakultě informačních technologií na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně. K bakalářskému studiu zde podaly ženy za posledních deset let nejvíce přihlášek loni, bylo jich 306.

Letos ženy podaly na Fakultu informačních technologií 253 z celkových 1909 přihlášek. Oproti roku 2013 se počet zdvojnásobil. Na magisterské studium se letos hlásilo 54 žen a 335 mužů, od roku 2013 tak na navazující program podal rekordní počet žen.

„Počet studentek se za posledních deset let zvýšil, nyní se pohybuje zhruba v poměru třetina studentek ke dvěma třetinám studentů. Na začátku akademického roku 2022/2023 evidovalo ČVUT v Praze celkem 19 014 studujících,“ uvedla Kateřina Veselá z tiskového a organizačního oddělení Rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

Univerzita Karlova (UK) v Praze za rok 2022 evidovala ve studijních programech, které podle klasifikace ČSÚ spadají do ICT oborů, celkem 529 nově zapsaných, z toho 115 bylo žen. Do bakalářského studia se zapsalo 79 žen a 332 mužů, u magisterského studia se jednalo o menší nepoměr, 31 žen ku 69 mužům. Absolventek bakalářského studia bylo loni 63.

Letos UK přijala do programů ICT oborů 198 žen a 620 mužů. Zápis studentů teprve probíhá.

Podle dat ČSÚ, který pracuje s počty studentů, se v roce 2022 vzdělávalo v ICT oborech na vysokých školách celkem 23 488 lidí, z toho bylo 19 315 mužů a 4 173 žen.

Počet studentů a studentek ICT oborů na vysokých školách v roce 2022 Celkem Muži % Ženy % České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) 3912 3308 85 604 15 Vysoké učení technické v Brně (VUT) 3355 2842 85 513 15 Vysoká škola ekonomická v Praze 2276 1600 70 676 30 Masarykova univerzita (MU) 2252 1845 82 407 18 Česká zemědělská univerzita v Praze 2220 1863 84 357 16 Univerzita Karlova (UK) 1332 1051 79 281 21 Univerzita Hradec Králové 1147 942 82 205 18 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1097 982 90 115 10 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 787 694 88 93 12 Univerzita Pardubice 678 497 73 181 27 Ostatní 4496 3748 83 748 17 Zdroj: ČSÚ podle MŠMT

Ženy o svém potenciálu často neví

Podle Schönbauera se ženy účastní kurzů pořádaných organizací Czechitas zejména kvůli vidině vyššího platu, který práce v IT nabízí. Některých kurzů se však účastní také ženy, které se ve svém oboru dovzdělávají. „Nejčastěji to bývá u specifických prací, třeba vědkyní. Vím, že různé holky například z biomedicíny se vzdělávaly v programovacím jazyku Python, protože jim to potom pomáhá při výzkumu,“ uvedl Schönbauer. Největší zájem o vzdělávací kurzy však mají podle něj ženy toužící po změně.

„Žena, která s námi studuje, je nejčastěji na konci či po mateřské dovolené, má dvě děti, je jí 31 let a už se nechce vrátit do původní práce,“ popsal Schönbauer a dodal, že na kurz nastoupí právě v období před návratem do práce po mateřské dovolené.

V oblasti IT jsou podle něj úspěšné také například překladatelky či korektorky. „Ony velmi rychle poznají, že ten jazyk je strojový, ale že když mají talent na jazyky, tak jim půjde i IT,“ popisuje.

Nejčastějším důvodem, proč ženy nezvolily obor v oblasti informačních technologií již na vysoké škole, je podle Schönbauera fakt, že o svém potenciálu často ani nevěděly.

„Nejčastější věta, kterou můžete slyšet u nás na kurzech, je: ‚No, já jsem nebyla na matiku, tak jsem na tu informatiku nešla,‘“ popsal situaci.

Podle Schönbauera je pro ženy nejlepší cesta k uplatnění se v IT oboru zjištění, že je to baví. „Pak už ani nejde o tvrdé dovednosti, protože firmy dneska chtějí mít ženy v týmu. Máte několik studií, které dokazují, že diverzitní tým, čili složený z více pohlaví, je mnohem efektivnější a úspěšnější při řešení problémů. Protože to přináší různé pohledy na problémy,“ popsal.

Počet studentů technických oborů klesá

Vysokou školu v Česku studovalo v roce 2022 téměř 305 tisíc lidí. Technickému oboru se loni věnovalo 12 procent z nich, téměř 37 tisíc lidí. Od počátku tisíciletí se jedná o nejnižší podíl i počet studujících tohoto oboru. Počet studentů technických oborů zaznamenává pokles, zájem o ICT obory v posledních letech naopak roste.

„Svého minima dosáhl počet studentů technických oborů, kterých na konci roku 2022 bylo 37 tisíc, což je o 11 tisíc méně než v roce 2017. Velmi výrazně také klesalo jejich zastoupení mezi všemi vysokoškolskými studenty. Ještě v roce 2001 tvořili čtvrtinu, v roce 2022 již pouze 12 %,“ uvedl ředitel odboru statistik rozvoje ČSÚ Martin Mana.

Nejvyšší počet studujících na vysoké škole čítal technický obor v roce 2009, kdy jej podle dat ČSÚ studovalo 64 850 lidí. Od té doby však počet neustále klesá.

Naopak ICT obory, tedy obory zaměřující se na informační a komunikační technologie, jsou podle dat ČSÚ na vzestupu. V roce 2022 tvořilo 23 488 vysokoškolských studentů podíl na všech studujících v Česku 7,7 procent. Od roku 2001 se tak podíl zdvojnásobil.

V souvislosti s populačním vývojem bylo nejvíce studentů ICT oborů v roce 2011. Za zvyšování počtu studentů vděčí vysoké školy podle analýzy také zahraničním studentům.

Tři čtvrtiny všech studentů a studentek ICT oborů se věnují vývoji a analýze softwaru a aplikací, necelá pětina studovala interdisciplinární programy. Mezi technickými obory vede inženýrství a strojírenství, kterému se věnuje více než polovina lidí. Třetina studujících se věnuje architektuře a stavebnictví.