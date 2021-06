Jak neprodělat. Reality.iDNES.cz pomohou s bydlením při prodeji i nákupu

Růstu realitního trhu pomáhají nízké úrokové sazby hypoték, nedostatek kvalitních nemovitostí na trhu i stále vysoká inflace. Pro mnohé jsou tak nemovitosti bezpečným přístavem pro jejich finance. Jenže tato situace má i druhou stranu, která přináší mnohá rizika. Ceny nemovitostí rostou a tak je snadné se ukvapit. Ať už při prodeji, kdy se nemovitost nepodaří zpeněžit tak, jak by bylo možné. A nebo při koupi, kdy lze pod tlakem koupit byt či dům, který za zaplacenou cenu nestojí.

Koupě či prodej nemovitosti není pro běžného člověka věc, kterou by dělal často. Podle statistik se průměrný Čech do této situace dostává jen jednou či dvakrát za život.

Rady od nejzkušenějších a zadarmo

Byt, dům či pozemek samozřejmě může každý prodat či koupit sám a bez přípravy, stačí sepsat inzerát. S dobrou přípravou to může klapnout. Stejně tak je možné zapíchnout prst do katalogu realitních makléřů a ti vše zařídí za vás. Ale opět platí, že kdo se připraví, vybere ověřeného realitního makléře a nemusí se obávat komplikací.

„Naše rady jsou zadarmo a věříme, že jsou maximálně hodnotné. Seriál totiž vzniká ve spolupráci s TOP realitními makléři, kteří se drží na vrcholu žebříčku v projektu Realiťák roku, který již 4. rokem pořádají Reality.iDNES.cz,“ říká ředitelka projektu Realiťák roku Monika Lukášová.

Projekt Realiťák roku se snaží realitní trh kultivovat a vybírat ty nejlepší podle především odborných kritérií. Pořadí ovlivňují i klienti realitních makléřů svým hlasováním a tak mohou tímto způsobem vyjádřit svoji získanou zkušenost s jednotlivými makléři.

“Náš seriál Pomáháme plnit sny o bydlení je určený pro širokou veřejnost. Pro všechny, kteří se chystají řešit jakýkoliv realitní obchod a chybí jim zkušenost,” říká Monika Lukášová a dodává: “Tipů a triků při prodeji a koupi nemovitostí je obrovské množství a široká veřejnost se v nich obvykle neorientuje. My se je všechny snažíme představit a podrobně vysvětlit.”

Video, podcast nebo text

Rozhovory se postupně uveřejňují na stránkách Realitakroku.cz. Každý rozhovor je možné sledovat jako video, poslechnout si ho jako podcast anebo si ho prostě jen přečíst.

Jeden z dílů se například věnuje homestagingu. Dnes zcela běžný postup při přípravě nemovitosti k prodeji je známý z amerických docu-reality o bydlení. Nad vyzdobením nemovitosti před prodejem se dá mávnout rukou, ale cenu to může v dnešní době zvýšit až o několik set tisíc korun.

K dispozici jsou i informace o tom, jaké dokumenty při koupi nemovitosti žádat a kde si je ověřit. Případně co je nutné sehnat za materiály před prodejem nemovitosti a jak zabránit právním komplikacím. Odborníci rovněž poradí, jak se orientovat v cenách nemovitostí, jak při koupi nepřeplatit a při prodeji naopak neprodat pod tržní cenou.

“Ceny nemovitostí jsou dnes vyšponované, trh je hodně agresivní. Při prodeji i koupi rozhodují drobné detaily, které laik nemusí považovat za důležité, přitom mohou rozhodovat o ceně i rychlosti transakce. A může je opomenout i leckterý makléř,” vysvětluje Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz.

Jak připravit nemovitost k prodeji

Aktuální díl seriálu Pomáháme plnit sny o bydlení je věnován přípravě nemovitosti na prodej. Praktické rady přináší Marek Izera, Realiťák roku 2020 v Praze, který doporučuje primárně vyřešit právní aspekty, což může znamenat třeba zapsání všech změn, které postupně u nemovitosti vznikly. To se týká samozřejmě především rodinných domů.

Izera také uvádí, že při prodeji hrají velkou roli emoce, kterými se kupující řídí. Proto doporučuje svěřit prodej zkušenému makléři, který by měl vědět, co kupující očekávají a co by je mělo přesvědčit.

Další díly seriálu přinesou informace o prodeji a koupi nemovitosti nebo rady, jak takovou nemovitost správně nacenit.