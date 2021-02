Na deset bytů byl dříve jeden zájemce, říká realitní makléřka roku

Stojí před domem, kde na někoho možná čeká vysněný byt. V ruce drží klíče. Působí klidným dojmem, uvítá klienta a pak už vyráží na prohlídku. Když vše klapne a zájemce kupuje, ani tím spolupráce mnohdy nekončí a Petra Wölflová z Budějovic zůstává v kontaktu, aby věděla, že je třeba po roce vše v pořádku.

Možná i pro tento přístup zvítězila v soutěži Realiťák roku 2020. „Nechtěla jsem nikdy pracovat pro někoho, ale být vlastním pánem, to se mi plní,“ říká spokojeně.



I přesto, že ceny bytů a domů za posledních pár let obrovsky vzrostly, zájem o koupi podle ní neklesá a loňský covidový rok byl dokonce rekordní.

Je velký rozdíl prodat byt nebo dům dnes a před deseti jedenácti lety, kdy jste začínala?

Začátek byl pro mě hodně těžký. První nemovitost jsem prodala až po dvou měsících opravdu usilovné práce.

A to je dlouhá doba?

V tu dobu to možná dlouho nebylo. Ale mně se to tak zdálo a začínala jsem si už trochu zoufat. Nakonec se to ale povedlo a mezitím byla celá řada neúspěchů, na kterých jsem se však učila. Pak jsem zjistila, že to asi půjde.

Vzpomenete si na tu první prodanou nemovitost?

Tak to už si přesně nepamatuju. Vzpomínám si na ty neúspěšné, kdy jsem třeba stála v neděli v poledne před panelákem v dešti a čekala na klienta. Nakonec nepřišel ani on, ani majitel. To bylo náročné na psychiku. Jindy se mi stalo, že mi zase v pátek tři klienti nezávisle na sobě oznámili, že berou nějakou nemovitost. My jsme to oslavili. „Hurá, máme tři obchody.“ Pak přišlo pondělí a všichni zavolali, že to neberou.

Petra Wölflová (44 let) Vítězka třetího ročníku soutěže Realiťák roku je makléřkou jedenáctým rokem. V soutěži uspěla v konkurenci 1 052 makléřů. V současné době s manželem mají vlastní společnost Realdomus se sídlem v Budějovicích. Na Jihočeské univerzitě vystudovala Pedagogickou fakultu, učitelství pro první stupeň. Učila pak tři roky, ale jak sama řekla, neměla pro tuto práci ty správné vlastnosti. Mezi její koníčky patří volejbal a procházky se psem. Má dva syny (13 a 16 let).

Asi se jim to rozleželo.

Přesně tak. A právě tyhle zkušenosti mě obrnily a teď už to beru s klidem. Dokud vše není dotažené, tak se neraduji.

Která část je těžší, s prodávajícím, nebo s kupujícím?

Pro nás je nejdůležitější v jakékoli době získání nemovitosti. Hledáme klienty, kteří něco nabízejí. Když nám dají důvěru, tak už jde vše popořádku.

To musí být na samotném startu velký boj, když je to třeba atraktivní byt, jistě o klienta bojuje hodně makléřů?

Dnes už máme výhodu v tom, že se k nám někteří vracejí nebo si nás i vyberou na doporučení. Když je s námi klient spokojený, je mnohdy ochotný nás dál doporučit a předat kontakt. To je pro nás velká výhoda.

Mají lidé nějaké fígle, které na vás zkouší?

Spíš je dnes hodně samoprodejců. Obecně je to 50 procent obchodů, které jsou mimo realitní kanceláře. Dobrý makléř si ale vydělá na provizi a vydělá ve výsledku i svému klientovi, navíc zná všechna možná úskalí a souvislosti, které zákazník nevidí, když v tom oboru nepracuje. Zub si také netrháme sami, ale jdeme k odborníkovi.

Ale ještě k mé otázce, stane se vám, že třeba někdo zatají vadu na domě, aby vydělal více?

Každému kladu na srdce, že to musí být otevřená komunikace a je nutné vědět o všem, i o všech případných závadách. Opačný postup je krátkozraký, stejně by se na to za čas přišlo. Navíc některé věci jsou chráněné i zákonem.

Ještě se vraťme k tomu prodeji dnes a před deseti či pěti lety, od toho jsme odbočili. Je to dnes obecně složitější?

Dalo by se říct, že před deseti lety byl na deset nemovitostí jeden zákazník. Poptávka tehdy po ekonomické krizi byla poměrně nízká. Teď je to obráceně, na jednu nemovitost máme deset zájemců. My na to musíme umět reagovat. Dnes je tedy těžší byt či dům nabrat, dříve bylo složitější je prodat.

Takže dnes asi zájemci i zvyšují nabídky, aby byli úspěšní?

Ano. Takový postup je zároveň součástí zprostředkovatelské smlouvy s prodávajícím, pro kterého se snažíme vyjednat co možná nejlepší podmínky.

Ani koronavirus tento trend nezastavil?

Rok 2020 byl na prodej nemovitostí v podstatě rekordní, všechno se prodalo. Ceny přitom stále rostly, ale klienti chtěli peníze tímto způsobem také ukládat. Navíc pomohlo i zrušení daně z nabytí nemovitosti. Přispěly také výhodné úrokové sazby v bankách a ten neklid, co vlastně bude. Uvidíme, jak dlouho bude tento trend pokračovat.

Nemohou ceny třeba přece jen klesnout?

To si nemyslím. Nabídka není tak velká s ohledem na poptávku. Může se stát, že se nějakým způsobem ceny zhoupnou, ale lidé považují vklad do nemovitostí za bezpečný.

Specializujete se na něco?

Máme to s manželem rozdělené. Já se zabývám rezidenčním bydlením, což jsou rodinné domy, byty i chaty a chalupy. To mě baví, tam je důležité navázat vztah s klientem. Manžel se zabývá spíš hospodářskými a průmyslovými areály.

Nezažívá chataření poslední dobou určitou renesanci?

To je pravda, když se nějaká chata objeví, většinou je hned pryč.

Věděla byste, kolik procent lidí řeší koupi hypotékou a kolik je schopných složit hotovost?

Přesné statistiky si nevedu, ale myslím, že tak 30 procent klientů má kompletně vlastní zdroje.

A co pronájmy?

I jejich ceny loni vzrostly, ale teď cítíme mírnější ochlazení.

Chtěla jste být vždycky realitním makléřem?

Začala jsem v roce 2010, takže loni jsme s naší kanceláří oslavili deset let od vzniku. Podnikala jsem už před mateřskou dovolenou, zabývala jsem se zahraničním obchodem a dováželi jsme zboží z Itálie a dodávali ho do obchodů. To mě moc bavilo. Pak jsme před nástupem na mateřskou podnik prodali a i po ní jsem věděla, že nechci být zaměstnanec, ale chci pracovat sama na sebe. Hledala jsem obor, kde bych mohla zužitkovat své dovednosti. A protože je manžel právník, tak jsme se shodli na realitách. On mi na začátku pomohl právě s právními záležitostmi.

Co je na tomto oboru pro vás tak lákavé?

Jsem v kontaktu s lidmi a je to tvůrčí činnost. Určitě mě to naplňuje.

Vy jste už před více než deseti lety vytvořili první vlastní pobočku?

Tehdy to byla franšíza pod jednou obchodní značkou. Až později jsme se osamostatnili úplně. Podařilo se nám vytvořit celý tým makléřů.

Jaké to je, být v byznysu s manželem, nelezete si někdy na nervy?’

Máme tady mezi sebou zeď, a tak se přes den nemusíme tolik vidět (smích). Jsme také dohodnutí, že nebudeme pracovat na společných obchodech. Každý má ty svoje, ale bavíme se spolu o tom, na čem právě děláme a konzultujeme to.

Neměla jste na začátku strach? Hodně lidí by si řeklo, že je trh makléři nasycený a nešel by do toho na vlastní pěst.

Je pravda, že tento obor je hodně konkurenční a realitních kanceláří je hodně. Ale na druhou stranu, který obor je jednoduchý? Když chcete uspět, jdete si za svým a nenecháte se odradit dílčími neúspěchy, tak můžete být úspěšní v čemkoli.

A co soutěž Realiťák roku na reality.idnes.cz?

Letos tam bylo myslím přes tisíc makléřů. Zaujalo mě to a cítila jsem, že je šance se dostat do semifinále. To se povedlo a díky hlasům od veřejnosti jsem byla mezi 25 semifinalisty, kde už se námi zabývala odborná porota, a nakonec jsem uspěla i tam.

Jak vám pomůže tahle výhra?

Myslím, že mě budou klienti díky tomu lépe znát. Zároveň je to potvrzení mých vědomostí a věřím, že se na mě lidé budou obracet.

Je něco, co je na celém procesu prodeje nemovitosti nejhezčí?

Mě to baví úplně celé. Náběr, prohlídky, uzavření dohody. V každém okamžiku si něco najdu. A stále ráda prodávám třeba byty na sídlišti Vltava, to jsou takové evergreeny.