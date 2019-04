Plateb kartou v ČR prudce přibylo. Země je na špici Evropy, říká odborník

„V placení kartou a v digitálním placení jsme na špici Evropy. Trh je úplně jiný než v okolních zemích, ať už je to Rakousko, Německo, tedy trhy, o kterých si myslíme, že jsou dál, než jsme my. V přijímání nových technologií a v oblasti digitalizace to neplatí,“ říká Martin Dolejš ze společnosti MasterCard.



„Zákazníky baví platit kartou,“ přitakává Martin Štýber, manažer platebních řešení ČSOB.

Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) investovalo loni do digitálních technologií 6 z 10 živnostníků a firem. Pod pojmem moderní technologie si největší skupina (78 procent) představí právě elektronické platební metody.

Na druhé straně poměrně velké množství podnikatelů má vůči digitalizaci konzervativní postoj. Například firemní webové stránky má přizpůsobené chytrým telefonům 50 procent OSVČ a 61 procent firem, prostor pro zlepšení je tak značný.

„V době moderních technologií je přizpůsobení webových stránek chytrým telefonům téměř nutností. Zpravidla to není ani finančně náročné,“ uvádí asociace, pro níž průzkum mezi sto firmami a živnostníky vypracovala agentura Ipsos.

Podle Dolejše z MasterCard vývoj placení směřuje k tomu, aby zákazník na platbu vůbec nemusel myslet, ale probíhala někde na pozadí v internetovém prostředí automaticky. Od zákazníka by se vyžadovala pouze identifikace.

„Budoucnost identifikace vidíme v biometrii, v lidském těle. Je to tak unikátní, že je to nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost platby a autentizaci mě jako osobě a proces platby naprosto zautomatizovat,“ nastínil vývoj Dolejš.