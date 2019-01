Těžba lithia v Čechách je nejistá, náskok získávají okolní země

Ještě před dvěma lety mělo ministerstvo průmyslu a obchodu vizi, že v severních Čechách vznikne vyspělé průmyslové odvětví – výroba velkokapacitních baterií pro ukládání energie. Předpoklady tu byly. Průzkum ložisek lithia v Krušných horách nadějně posouvala firma Geomet (dceřinka australské European Metals Holdings, EMH) a ministerstvo si nechalo zpracovat studii na dostupnost dalších dvou komodit, které jsou kromě lithia na výrobu Li-Ion baterií potřeba – grafitu a kobaltu.



Jenže vize o české baterkářské velmoci se zadrhla. V roce 2017 vláda přišla s usnesením, které odřezává soukromé investory od průzkumu a navazující těžby takzvaných strategických a kritických surovin včetně lithia. Stát si je chce těžit sám pomocí svého podniku Diamo.

Sen, který je passé

Navíc se v parlamentních volbách lithium stalo předmětem politického boje. Kdy Geomet bude moci začít těžit a jestli vůbec, je nejasné. A žádné jiné plány pro podporu vzniku baterkáren u nás vláda nenavrhuje.

V Evropě se rozjel závod, kdo začne lithium těžit a zpracovávat první. „Aby mohl být nasycen přechod ze spalovacích motorů na elektrické, budou tu muset vzniknout odpovídající kapacity srovnatelné s těžbou ropy ve Venezuele a Emirátech, tedy ohromný průmysl stavby baterií a dodavatelsko-zásobovatelský řetězec okolo,“ říká Jan Vejbor, místopředseda Asociace elektromobilního průmyslu ČR.

V Srbsku se chystá po dohodě s tamní vládou nadnárodní těžební gigant Rio Tinto otevřít velké ložisko Jadar a staví tam závod na zpracování nerostu. Geologický průzkum se na lokalitách výskytu lithia provádí také v Portugalsku, Finsku, Švédsku, Rakousku či Španělsku.

Náš nejbližší soused, Německo, na jehož území leží třetina zásob krušnohorského lithia, má už letos zahájit ražbu otvírkových štol. „Projekt se tam rozvíjí s podporou saské vlády, bez zdržení a komplikací,“ tvrdí Pavel Kavina, ředitel pro surovinovou politiku ministerstva průmyslu. Podle něj je v tuto chvíli sen o bateriovém průmyslu v severních Čechách passé. Ztratili jsme časový náskok.

Geomet do této chvíle investoval do průzkumu lithia pod Cínovcem zhruba čtvrt miliardy korun a ze zákona má přednostní právo dotáhnout svůj záměr až k samotné těžbě. Podobně to chodí v zahraničí, aby investoři měli motivaci riskovat peníze do nejistých průzkumů. Jenže poté, co se do věci vložili politici, Geomet už rok marně čeká na správní rozhodnutí ministerstva životního prostředí ohledně udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru na část ložiska.

A protože i přednostní právo může vypršet, když se projekt neposouvá, hrozí, že dříve získaná povolení mezitím propadnou a stát je neprodlouží. Investované peníze by tak přišly vniveč a firma se zahraničním kapitálem by se mohla bránit v arbitráži.

Cesta k velkému bohatství pod Krušnými horami je přitom dost krkolomná a nejistá. EMH ve studii pro své akcionáře spočítala , že bude třeba na vybudování dolu a zpracovatelských závodů devět miliard korun. Riziko, že se to vrátí, ponesou oni.

Jak ho dostat z cinvalditu

Dalším háčkem je, že dosud nikde ve světě nejsou v provozu technologie, které v provozním měřítku dokážou vyrobit karbonát lithia bateriové kvality z cinvalditového koncentrátu. To je ruda, ve které je v Česku lithium vázané.

„Vyvinuli jsme vlastní technologický postup a laboratorně ho testujeme, brzy zahájíme poloprovozní zkoušky,“ říká Richard Pavlík, ředitel Geometu. Na konci letošního roku by firma měla mít hotovou finální studii proveditelnosti a také si upřesní ekonomickou stránku potenciální těžby.

V Česku aktuálně působí několik firem, které vyrábějí baterie – na Ostravsku americká A123 skládá automobilové baterie z dovezených bateriových článků, firma EVC Group z hotových článků sestavuje akupaky pro elektrobusy či lokomotivy a Central Glass plánuje výrobu elektrolytů. Jediný, kdo tu malosériově vyrábí přímo bateriové články, je firma EV Battery na Prostějovsku. Otevření sériové výroby pro letošní rok ohlásila také firma HE3DA na Karvinsku.

„Skutečné výnosy pro stát vznikají teprve při aplikačním procesu, tedy výrobě baterií a elektroaut, ne při těžbě lithiových rud. A to je přímo závislé na dostupnosti surovin, know-how a také podpoře státu. Zatím ani jedno nefunguje,“ uvádí Pavlík. Upozorňuje přitom, že pokud nedokážeme nastartovat výrobu surovin pro navazující odvětví high-tech průmyslu včas, nemusí vůbec vzniknout.

Původně česká firma Geomet, založená v roce 2007 čtyřmi geology a prospektory, se do geologického průzkumu na Cínovci pustila v roce 2010. Pro druhou, finančně náročnou fázi průzkumu hledala investora. Neuspěla u ČEZ ani u českých uhelných společností a partnera našla až v australské European Metals Holdings.