Česko exceluje ve slibech. Realita pomoci ekonomice je smutná, říká odbornice

Podle Horské je pomoc spíše používána ke zvýšení osobního PR členů vlády, než že by šlo o skutečnou pomoc. „Tato situace prohlubuje současnou krizi,“ doplnil ekonom Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI Filip Pertold.

„Pokud se stát nevzpamatuje, neaktivizuje sociální politiku, nerozšíří kurzarbeit, bude tu s námi ekonomická krize ještě hodně dlouho,“ poznamenal. „Český stát jen zachraňuje zaměstnanost bez ohledu na to, jak kvalitní ta práce je,“ dodala Horská.

Analytici se shodli na potřebě rychlejší vládní pomoci podnikům. Podle europoslance Luďka Niedermayera z TOP 09 je přístup českého státu direktivní a nekooperativní. „To, co v Česku trvá několik týdnů, je ve Švýcarsku nebo Německu otázkou jednotlivých dnů. Považuji za skandální, že lidé, kteří se snaží pomoct, se musí soudit o data se státem a stejně je nedostanou,“ dodal.

Ekonomové připomínají i nutnost přípravy státu na případný příchod druhé vlny pandemie. Pokud přijde další uzavření ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí, nepůjde podle Horské o pokles HDP o šest či sedm procent, ale bude se jednat už o dvouciferný propad. „To by byla krize par excellence, tohle by už tuzemské firmy měly problém přežít,“ varovala.



Ministryně financí Alena Schillerová koncem dubna řekla, že celková opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bilionu korun. Z toho přímá podpora je 216 miliard korun a záruky na úvěry 951,5 miliardy korun.

Dalších 22 miliard korun odhaduje ministerstvo jako stimul ekonomiky díky odkladu záloh na daních nebo odkladu elektronické evidence tržeb. „To představuje 20,7 procenta HDP a řadí nás nejen na evropské úrovni mezi země, které do záchrany své ekonomiky uvolňují naprosto nejvíce,“ uvedla Schillerová.

Podle ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20, kam patří i Horská, však ČR investovala do záchrany ekonomiky postižené koronavirovou krizí výrazně nižší částky než jednotlivé členské státy EU. Upozornili totiž na to, že Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Maďarsko i Polsko investují do záchrany ekonomiky výrazně větší částky, než zatím schválila česká vláda.