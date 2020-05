Maláčová navrhne zvýšit podporu nezaměstnaných. Dočasně až na 15 000 měsíčně

„Budeme muset jít cestou dočasného zvýšení podpory v nezaměstnanosti, abychom zachránili ekonomiku a lidi, kteří dělali všechno správně, abychom je po zásluze nepotrestali,“ uvedla Maláčová.

Šéfka resortu práce zmínila tři scénáře navýšení. Oznámila jen nejvyšší verzi, podle které by denní podpora dosahovala 500 korun. Maláčová podotkla, že takovou částku dostávají nyní při zavření provozů živnostníci. „Je velmi složité vysvětlit pak statisícům lidí, kteří přijdou o práci nezaviněně kvůli viru, že musí přežít za polovičku,“ dodala ministryně.



Nezaměstnanost v Česku se v dubnu zvedla z březnových 3 procent na 3,4 procenta. Úřady práce evidovaly 254 040 uchazečů o práci. Podle pátečních údajů ministerstva bylo ke 14. květnu zájemců o zaměstnání 261 777, nezaměstnanost dosahovala 3,5 procenta.

Ministerstvo v podkladech ke kurzarbeitovému programu Antivirus uvedlo, že očekává případné zvýšení kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Nezaměstnanost by se tedy pohybovala kolem osmi procent.

Podpora se lidem do 50 let vyplácí za určitých podmínek pět měsíců, lidem od 50 do 55 let osm měsíců a lidem nad 55 let 11 měsíců. Částka se u zaměstnanců stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední dva roky, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z vyměřovacího základu.

První dva měsíce se vyplácí 65 procent, další dva měsíce 50 procent a ve zbytku času 45 procent. Pokud člověk odejde z práce bez vážného důvodu sám, nebo „na dohodu“, dostává 45 procent po celou dobu.

Pokud nemůže pracovník výši příjmu bez svého zavinění doložit, počítá se částka z průměrné mzdy v ČR za první tři čtvrtletí předchozího roku. Loni to bylo 33 429 korun. Za první dva měsíce podpora odpovídá 0,15násobku, za další dva 0,12násobku a ve zbytku 0,11násobku průměrné mzdy. Nejnižší částka tak je 3 677 korun. Maximální podpora může dosahovat 0,58násobku průměrné mzdy, letos tedy 19 389 korun. Při rekvalifikaci je to pak 0,65násobku, tedy 21 729 korun za měsíc.

Podle Maláčové průměrná podpora činí asi 8 500 korun. „Bylo by nešťastné, kdybychom měli statisíce lidí v takto nízkých částkách,“ uvedla ministryně. Poukázala na to, že českou ekonomiku táhne spotřeba. Pokud by lidé neměli peníze, neutráceli by.

Vláda prý není zvýšení nakloněna

Odbory nastavení podpor dlouhodobě kritizují. Na výši částek začaly poukazovat znovu před pár týdny kvůli koronavirové krizi. S dočasným zvýšením minimální částky souhlasí i část členů Národní ekonomické rady vlády. Návrh údajně nemá příliš podpory mezi ministry. Už nyní zaměstnavatelům chybějí pracovníci s nízkou kvalifikací.

Letos za první čtvrtletí se na podporách v nezaměstnanosti vydalo 2,46 miliardy korun. Rozpočet pro letošek počítá s částkou 7,6 miliardy. Loni úřady vyplatily 8,1 miliardy.

Podle ministerstva práce budou ekonomické dopady záviset na tom, kolik lidí a jak dlouho skutečně bude bez práce. Při půlročním navýšení nezaměstnanosti o pět procentních bodů - tedy zhruba na osm procent - by státní rozpočet na daních, odvodech a vyplacených podporách přišel o 44 miliard korun, spočítalo ministerstvo.