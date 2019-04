Poslanci navrhli výjimky z povinné EET pro pomlázky, kapry i burčák

„Zákon o EET by bylo nejlepší zrušit jako celek,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Občanští demokraté navrhují, aby se jednotlivě hlasovalo o více než sedmi stovkách oborech činnosti, zda se na ně má vztahovat elektronická evidence tržeb.



Šest opozičních stran před tím nedokázalo zastavit vládní návrh rozšiřující povinnou elektronickou evidenci tržeb na řemeslníky, advokáty či lékaře a další profese. Ten prošel druhým čtením ve Sněmovně a čeká ho tak závěrečné hlasování o pozměňovacích návrzích a zákonu jako celku. Návrh se pokusilo vrátit k projednání do výborů 73 z přítomných 157 přítomných poslanců, což nestačilo. Vládní návrh podrželi poslanci ANO, ČSSD a KSČM.

„Podnikatelé to prostě podporují,“ tvrdila před tím ve Sněmovně poslancům ministryně financí za ANO Alena Schillerová. „Mluvíme za většinu poctivých podnikatelů,“ prohlásila Schillerová.

„Vydělají jen prodejci elektronických účetních systémů,“ řekl Pirát Ferjenčík.



Části podnikatelů má vládní návrh usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat offline, tedy bez připojení k internetu. Poslanci teprve rozhodnou o tom, kdo všechno dostane výjimku, vlády původně chtěla, aby to byli podnikatelé, u nichž hotovostní platby nepřevýší 200 tisíc korun, ale Schillerová připustila výjimku do hranice 600 tisíc korun, což navrhl první místopředseda ČSSD Roman Onderka.



Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová navrhla, aby se EET netýkala podnikatelů s ročním obratem do milionu korun, tedy neplátců DPH. Šéf SPD Tomio Okamura výjimku pro obrat do půl milionu korun a pro lékařské ordinace.



Vládní návrh také posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Rozpočtový výbor už dřív podpořil návrh na snížení daně z přidané hodnoty na elektronické knihy a audioknihy z 21 na deset procent. Lidovec Marian Jurečka chce zařadit do nižších sazeb také biopotraviny, palivové dřevo nebo výstavbu a opravy bytů.