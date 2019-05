Skončí kvůli EET hudební festivaly? Jejich pořadatelé mají strach

11:27 , aktualizováno 11:27

Sněmovna by měla v pátek schvalovat novelu zákona o EET, která umožní start třetí a čtvrté vlny. Podmínky zavádění kritizují pořadatelé hudebních festivalů. Náklady by se jim mohly vyšplhat až na pětinu tržeb, což by pro ně bylo likvidační, uvedly Hospodářské noviny.