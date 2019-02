Pravici se nepodařilo zamítnout rozšíření EET. Klesnout má i DPH na vodné

Zákon při hlasování v prvním čtení ve Sněmovně podpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Neprošly návrhy ODS a Pirátů pro zamítnutí zákona nebo jeho vrácení k přepracování.

Podnikatelé, jejichž hotovostní platby nepřesahují 200 tisíc korun, nejsou plátci DPH, a mají nejvýše dva zaměstnance, by nově podle vlády mohli evidovat tržby offline, když o to sami požádají. „Bude to svobodné rozhodnutí živnostníka,“ řekla dříve ministryně financí Alena Schillerová.

Půjde o zvláštní režim elektronické evidence tržeb. Ti, kdo by chtěli začít evidovat tržby offline a splňovali by pro to všechny podmínky, by ale museli využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o tržbách. V souvislosti se zvláštním režimem bude muset podle vlády podnikatel od ministerstva financí získat blok účtenek, které bude mít povinnost vystavovat zákazníkům, a nebude moci použít jiné účtenky. Také bude muset čtvrtletně informovat Finanční správu o tržbách.

Jednání Sněmovny o elektronické evidenci tržeb probíhalo ve znamení ostré kritiky ze strany pravicové opozice. „EET je nástroj, kterým se stávají podnikatelé automaticky podezřelí. Otáčí se tak princip, kdy musí stát dokazovat, že někdo neodvedl daně, tak to musí ti podnikatelé dennodenně, 24 hodin on line dokazovat, že jsou vlastně nevinní a že ty daně odvádějí dobře. Druhý argument je, že to je samozřejmě administrativní a byrokratická zátěž. ,“ řekl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Výnos z EET je virtuální realitou, řekl poslanec ODS

„EET je nástrojem online sledování,“ řekl jeho stranický kolega, poslanec ODS Vojtěch Munzar. „Každý výnos z EET je virtuální realitou,“ prohlásil také Munzar. Není podle něj žádný důkaz, že k většímu výběru daní přispěla právě elektronická evidence tržeb.



Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala V poslední době jsme od premiéra Babiše slyšeli řeči o pomoci živnostníkům, dnes jsme v PS při hlasování o další fázi EET viděli činy. Místo pomoci jen další kontroly a šikana. To je EET. To je politika vlády vůči živnostníkům v praxi.

„Ve chvíli, kdy malíř pokojů vymalovává pokoj, tak skutečně obtížně bude daňová správa dělat fiktivní kontrolu, že si fiktivně nechá vymalovat pokoj, aby ověřili, jestli ten malíř vydává účtenku. To samé instalatér. U celé řady svobodných povolání, kde probíhá transakce jeden na jednoho, skutečně ty kontrolní možnosti jsou ze strany státu naprosto minimální. A jediný, kdo na tom skutečně masivně vydělá, jsou prodejci EET účetních systémů,“ kritizoval poslanec ta Piráty Mikuláš Ferjenčík.

„My jsme konzistentní ve stanovisku k elektronické evidenci tržeb. Nedošlo k slibovanému narovnání podnikatelského prostředí. Dosavadní výběr DPH je sice velmi často propagandisticky Ministerstvem financí zdůrazňován, ale jeho skutečný přínos nepřesáhne náklady, kterými jsou zatíženi jak správce daně, tak podnikatelé. Je to prostě kanón na vrabce, drahý, velmi málo účinný. K čemu naopak přispěl velmi, velmi prokazatelně, je k likvidaci stovek malých provozoven, zejména na venkově, čímž zúžil pro život na venkově dostupnost celé řady služeb,“ řekl exministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Pohádka Andreje Babiše o pomoci živnostníkům v praxi. Místo úlevy od byrokracie a bez existence důkazů o přínosech vláda prosazuje další rozšíření EET, která zasáhne řadu řemeslníků. Těch je už teď málo a po zavedení bude ještě míň.

„Nejsou důkazy o tom, že EET znamená zvýšení daňových výnosů,“ řekla poslankyně za hnutí STAN Věra Kovářová. „Stát má být sluhou a ne zlým pánem,“ uvedla ve Sněmovně Kovářová. „Nejsou tu živnostníci pro stát, ale stát pro živnostníky,“ řekl šéf poslanců STAN Jan Farský.



„Tento zákon ničí drobné živnostníky, drobné podnikatele,“ tvrdil šéf poslanců hnutí SPD Radim Fiala. EET podle něj nahrává nadnárodním koncernům, které vyvádějí své zisky z České republiky. I on potvrdil, že jeho strana podpoří zamítnutí zákona, stejně jako ODS a STAN.



Lidovci chtějí vyjmout podnikatele s obratem do milionu za rok

Šéf lidoveckého klubu Jan Bartošek řekl, že když se nepodaří prosadit zamítnutí zákona, navrhne KDU-ČSL, aby se EET netýkala podnikatelů s ročním obratem do milionu korun.

Vzhledem k tomu, že ve Sněmovně mají většinu vládní strany ANO a ČSSD s podporou komunistů, bylo zamítnutí vládního návrhu nepravděpodobné. Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik také před hlasováním řekl, že jeho strana zamítnutí návrhu změny zákona o EET nepodpoří, ale bude ho chtít upravit tak, aby pomohl „poctivým“ podnikatelům. „Poctivému má být stát přátelskou službou, ale nepoctivému, který je nepoctivý na úkor i těch ostatních, nechť tedy je tím tvrdým drábem, kterého k poctivosti zákonnými prostředky zpět dovede,“ prohlásil Kováčik.

„Necítím, že by zaznělo mnoho nového,“ reagovala na kritiku opozičních poslanců ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že Ústavní soud nezrušil třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb, ale dal politikům prostor rozmyslet si výjimky