EET bude povinná pro všechny. Klesne DPH na služby, stravování i na vodu

Opozici se nepodařilo získat podporu prakticky pro žádné výjimky. Jednou z mála bude prodej vánočních kaprů, pro což byla i Schillerová.



Rozpočtový výbor již dříve doporučil, aby předvánoční prodej kaprů vůbec nepodléhal evidenci tržeb. V úterý výbor podpořil variantu, aby prodej ryb podléhal zvláštnímu režimu, tedy že by prodejci ryb vyplňovali papírové účtenky. „Zákon zavádí pro prodejce kaprů zvláštní režim offline, ten jsem podpořila, nepodpořila jsem úplné vynětí. Chápu, že je velký problém prodej v tom vlhkém prostředí,“ řekla iDNES.cz ministryně financí.



„Chceme narovnat podnikatelské prostředí, chceme pro všechny stejné podmínky, protože většina podnikatelů v této zemi je poctivých. Přece nemůžeme zachovat tuto povinnost jen pro někoho,“ hájí Schillerová, že EET se má nově týkat nejen restaurací, hotelů a obchodů, ale i dalších podnikatelů. Vláda reagovala předložením návrhu na dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění EET načas zastavil.



Schválit to ještě musí celá Sněmovna, ale v rozpočtovém výboru hlasovala sněmovní koalice ANO, ČSSD a komunistů, kteří menšinovou vládu Andreje Babiše tolerují, jako stroj, který nedal opozici šanci prosadit prakticky nic.

Části podnikatelů má vládní návrh usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat offline, bez připojení k internetu. Rozpočtový výbor podpořil, aby to byli podnikatelé, u u nichž hotovostní platby nepřevýší 600 tisíc korun, což navrhl první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Nebo 500 tisíc korun, jak navrhl předseda SPD Tomio Okamura.

Schillerová podpořila obě varianty, protože by podle ní byl nesmysl, když byla pro 600 tisíc, aby jí vadila varianta půl milionu. Sněmovna ale bude hlasovat nejprve o vyšší částce. Původně vláda navrhovala hranici 200 tisíc korun.



Nižší DPH u kadeřníka, opravy oděvů i nealko nápojů

„Doufám, že se dočkají občané i snížení DPH, kdy snižujeme u celé řady služeb z 21 na 10 nebo z 15 na 10 procent. Většinou jsou to služby, které mají vysoký podíl lidské práce, kadeřnické služby, opravy různých oděvů, kol, ale snižujeme i DPH na vodné a stočné. Postaráme se díky cenovému výměru ministerstva financí, aby to pocítili i naši občané, a ještě bych chtěla připomenout, že snižujeme DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů, kdy jsme snižovali původně, když se zaváděla první vlna z 21 na 15 procent a teď pokračujeme a snižujeme na 10 procent. Je to za 3,4 miliardy korun,“ uvedla ministryně financí ve Sněmovně.

Opozičním pravicovým stranám se nepodařilo zamítnout ani návrh zákona, ani prosadit úplné zrušení elektronické evidence tržeb. Neprošel návrh Věry Kovářové z hnutí STAN na zúžení EET jen na registrované plátce DPH, ani návrhy Mariana Jurečky z KDU-ČSL, který chtěl zvýšit limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty z nynějšího milionu na 1,5 milionu nebo na dva miliony korun.