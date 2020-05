Spirála koronavirové krize se roztáčí. Firmy hlásí první velká propouštění

, aktualizováno

Květen je pro ni zatím nejtěžší. Jana Svatošová, která v časech před koronavirem pracovala jako barmanka v centru Prahy, počítá každou korunu. A dny do uvolnění všech opatření. „Je mi dvaatřicet let, půjčuju si od rodičů a musím chodit na brigády, cítím se strašně,“ říká. „Otevření zahrádek restaurací se našeho podniku zatím netýká, toužebně čekáme, až se to celé uvolní.“