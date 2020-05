Restaurace už ztracené tržby nedoženou, říká šéf sdružení pohostinství

Jaká je současná situace majitelů hospod, restaurací a hotelů v době koronaviru?

Hodně špatná. Provozovatelé v pohostinství se musí potýkat hned s několika velkými problémy. A patří mezi ně i současný průběh rozvolňování opatření, se kterým bohužel nikdo nemá zkušenosti a je určitě složitější než původní uzavírání společnosti před koronavirem.

Kde jsou v současnosti největší problémy?

Rozvolňování se týká jak restaurací provozovaných OSVČ, rodinnými firmami, tak i právnickými osobami, třeba malými s. r. o. A u každého mohou být problémy trochu jiné.

V čem se liší?

Například u s. r. o. je v současnosti největším problémem fakt, že vláda zapomněla na malé firmy, mezi pěti až pětadvaceti lidmi, které nyní mají velký problém s vládním plánem nepropouštět zaměstnance. Ale ty firmy jsou závislé na obratu, na denních tržbách. Pro tyto je velice problematické přežít. Pokud někdo nemá úspory, nemá šanci.

U restaurací provozovaných živnostníky je situace lepší?

Vládní pomoc ve výši 25 tisíc korun pro OSVČ zafungovala. Kdo si zažádal, ten ty peníze dostal velice rychle. Je to jednorázová pomoc, ale měla by fungovat až do konce současného stavu.

Jak na tom jsou rodinné restaurace?

Ty pracují různým způsobem. Buď si jako živnostníci mohli sáhnout na těch 25 tisíc, nebo jako zaměstnanci jsou ve skupině, kde by jejich zaměstnavatel, a to člen rodiny, mohl žádat o pomoc ve výši 85 procent hrubé mzdy.

Takže jsou na tom lépe?

Těmto restauracím, stejně jako většině ostatních, zoufale chybí cash flow, hotové peníze. A žádosti o pomoc ve výši 85 procent hrubé mzdy byly velmi složité. Přístup k žádostem se lišil okres od okresu. Někde malým podnikatelům poradili, jinde byl problém větší. Vždy záleželo hlavně na tom, jak měl kdo po ruce schopného člověka, třeba účetního, který se ve všem papírování vyznal.

Část pohostinství si pomáhala povoleným prodejem z výdejových okének. Jak ta pomohla?

Možnost otevření okének byla pomoc, která byla jen kapkou v moři. Ne každý měl možnost otevřít, ne každý je v místě, kam lidé jezdí. Horské provozovny a rekreační střediska, to jsou místa, kam se nyní nikdo nedostane. Každopádně by ten, kdo měl okno otevřeno, neměl být omezen na podporách. Okno neuživí třeba deset lidí.

Jak pohostinství tuto velkou krizi přežijí?

Je strašně těžké odhadnout, kdo přežije, kolik firem vydrží. Bude záležet na každém provozovateli, jaké měl finanční zajištění, než to začalo. Sliby vlády vzbuzovaly zpočátku optimismus, skutečnost nakonec ale byla více při zemi. Mnohé by se dalo vyřešit podle našeho názoru lépe.

Co třeba?

Například vládní náhrady superhrubé mzdy by se daly pozměnit třeba tím, že by zaměstnavatelé neplatili sociální a zdravotní pojištění. Přesněji řečeno část, kterou platí za zaměstnance. To je totiž jen přelévání peněz sem a tam. To by mohla být část, kterou by stát podnikatele v pohostinství podpořil. Jinak jde jen o přelévání peněz. A okresní správy sociálního zabezpečení mají přesný přehled o tom, kdo kolik vydělává, kdo má jakou smlouvu. Takže by stačilo poslat příspěvek na čisté mzdy, zneužití zaměstnavateli hrozí minimální.

Jak jsou na tom zaměstnanci? Ti přišli i o spropitné, které činilo nemalou část jejich výdělků.

O tom se ale nedá v této situaci hovořit jako o zdroji příjmů. Že by někdo bral minimální mzdu a k tomu peníze načerno, takových případů už je málo. Ale že jsou mzdy v odvětví často nízké, to je pravda. Všechno je to o tom, kolik je zaměstnavatel schopen zaplatit.

Politici často mluví o tom, že podnikatelé mají mít finanční polštář pro horší doby...

Finanční polštář už nemá drtivá většina provozoven. Současná situace se dotkla zaměstnavatelů, zaměstnanců, prostě všech. Trochu lépe na tom jsou restaurace, které například patří větším firmám, třeba stavebním, kde se dají přelévat peníze, mají možnost i jiných zdrojů.

Jak rychle se podle vás trh po uvolnění vzpamatuje?

To je další problém. Zatím nedovedeme procentuálně odhadnout, o jaké ztráty celkově půjde. Ze zkušenosti ale víme, že najetí do plného provozu vždy chvíli trvá. Náběhová křivka v pohostinství trvá minimálně měsíc dva.

Pomůže vám, že se blíží letní sezona?

Jak kde. V létě je jiný problém. A tím je to, že sice fungují sezonní provozovny, tam se poptávka v době dovolených přesouvá, města ale mohou trpět. Navíc nyní nevíme, kolik lidí bude v rekreačních oblastech. Zatím to však vypadá, že jich bude hodně. K tomu musíme počítat s tím, že část hostů bude mít obavy do restaurací chodit, aby se nenakazili, někteří ztratí takzvaný návyk chodit. Lidé v současnosti omezili sociální kontakty, bude trvat nějakou dobu, než se vše dá zpátky dohromady. Určitě to budou měsíce.

Co by restauratérům pomohlo nejvíce?

Nejvíce potřebují hotovost. Pracovat, mít obrat. Případně hotovost co nejméně vydávat. Třeba deset zaměstnanců znamená 180 tisíc korun měsíčně ve mzdách. Na půjčky dosáhne jen málokdo, banky jsou velice opatrné a nechtějí je restauracím poskytovat. Navíc půjčka nic neřeší, ten dluh se tím jen tlačí před sebou. Pokud hospodský neudělá tržbu dnes, neudělá ji už nikdy. Je to profese, kde se nedá pracovat na sklad. Když lidé nepřijdou, tak už restaurace tržbu nikdy nedožene. Kdo je chytrý, raději zavře, než aby si teď půjčil a později zavřel s ještě větším dluhem. Stát spadl do něčeho, do čeho jsme spadli všichni. Všichni se učíme. Stát by si měl nyní uvědomit, že zaměstnavatel bez příjmů potřebuje co nejméně vydávat. A tady může pomoci.

Kolik provozoven to podle vás nepřežije?

Odhadujeme, že zhruba patnáct procent restaurací už neotevře.

Stát slibuje pomoc s nájmy, zřejmě v poměru dvacet procent nájemce, třicet majitel, padesát stát. To nezní špatně.

U dlouhodobých nájmů se s majiteli hospodští asi dohodnou, ale čistě prakticky: platit byť i jen dvacet procent nájmu z nulového příjmu, to znamená, že zase musím platit z rezerv. A k tomu je potřeba připočíst zálohy na energie, ty se platí průběžně, každý měsíc. Tady by mohla vláda pomoci a ošetřit to třeba tím, že by nebyly sankce za neplacení záloh. Dosud platí, že když nezaplatíte, odpojí vám proud. Odběry jsou minimální, stejně se vše vyúčtuje na konci období, takže by to až tak nikomu nemohlo vadit.