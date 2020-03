Finanční úřady bojují s návaly lidí. Nechoďte tam osobně, prosí Schillerová

„Nerozumíme tomu,“ uvedla pro iDNES.cz Zuzana Mašátová, mluvčí Finanční správy. Například před dveřmi finančního úřadu na pražském Chodově ve středu ráno čekalo několik desítek lidí. Stejné to bylo i před finančním úřadem v Jihlavě. Valná většina lidí šla odevzdat daňové přiznání. A to i přesto, že jej kvůli pandemii COVID-19 mohou lidé na úřad nosit až do 1. července.

Česká vláda i experti přitom občany varují před shromažďováním a doporučují jim setrvat doma, pokud je to možné. „Upozorňovali jsme na to, že doporučujeme elektronickou formu podání daňového přiznání,“ komentovala mluvčí Mašátová.

Lidé, kteří na finanční úřad vyrazili, uvádí dva důvody návštěvy. „Je možné, že se to stalo z toho důvodu, že čekají na vrácení přeplatku,“ řekla Mašátová. Ten se vyplácí třicet dní od podání daňového přiznání. Část živnostníků, kteří nyní na úřad přišli, tak chce mít jistotu, že své peníze dostanou co nejdříve.

Druhým důvodem je datová schránka. Elektronické přiznání se totiž musí podávat jejím prostřednictvím. Nemá ji však zřízenou každý. Raději než aby si ji teď museli vytvářet, tak na úřad dorazí osobně.

Před úřady vznikají boxy na přiznání

Podle ministryně financí Aleny Schillerové však důvod pro to, aby lidé na úřad chodili v době koronavirové krize, není. „Apeluji na poplatníky, aby na finanční úřady nechodili,“ uvedla pro iDNES.cz. Živnostníci mají raději počkat, až se situace zlepší.

„Nikdo ani nepřijde o přeplatek,“ řekla. Upozornila také, že je možné přiznání na úřad poslat poštou. „A pokud by to nestačilo, instalujeme před pobočky finančních úřadů boxy, kam bude možné přiznání 24 hodin denně vhodit i s telefonním číslem. Úředník se poté klientovi ozve, že jeho přiznání v pořádku zaevidoval,“ dodala.

Posunutí data odevzdání daňového přiznání oznámila ministryně na začátku měsíce. „Všem fyzickým osobám umožníme podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem,“ napsala tehdy na Twitter. „Máte čas nikoliv do konce března, ale do 1. července. Zamezujeme tím koncentraci osob na úřadech a poštách,“ dodala.

Fronty i na poštách kvůli doporučeným dopisům

Někteří lidé si na sociálních sítích také stěžovali na to, že se v posledních dnech tvořily dlouhé fronty na poštách. Podle nich za to mohlo to, že doručovatelé přestali roznášet doporučené dopisy. Lidé si tak pro ně museli dojít osobně na přepážku.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka, v jehož gesci Česká pošta je, se nyní vrací vše do starých kolejí a pošťáci znovu doporučené dopisy roznáší. „Omezení bylo dočasné. Pošta přišla o část kapacit. Do toho bylo potřeba roznést vyšší množství důchodů,“ vysvětlil Hamáček.

