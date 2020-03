Babiš čeká na jména od opozice do krizového štábu. Žádné politiky, říká

Aktualizujeme 14:35 , aktualizováno 14:35

Premiér Andrej Babiš očekává, že mu ve čtvrtek opoziční strany představí své kandidáty do Ústředního krizového štábu. „Neměli by to být žádní politici, ani komunální,“ řekl iDNES.cz předseda vlády. Piráti a hnutí STAN se shodli na shodli na nominaci společného kandidáta. Je jím Filip Matějka z institutu Cerge, řekl Bartoš.